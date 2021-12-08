Псаки и Салливан: Нет замены прямому диалогу между лидерами США и России

Нет замены прямому диалогу между лидерами, и это особенно важно, когда речь идет об отношениях США и России Фото: REUTERS

Практически сразу же после окончания видеоконференции, в которой приняли участие президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, в Белом доме прошел брифинг для прессы. Его традиционно вела пресс-секретарь главы американского государства Дженнифер Псаки, также в нем принял участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Именно Салливан отметил, что Байден «был откровенен, а разговор прямым». Он подчеркнул, что дипломатия остается главным инструментом в американо-российских отношениях, а что касается украинской тематики, то Вашингтон «готов поддержать усилия по продвижению Минских соглашений».

- Нет замены прямому диалогу между лидерами, и это особенно важно, когда речь идет об отношениях США и России. – сказал Салливан.

После чего дезавуировал утечки информации из Пентагона и штаб-квартиры НАТО, согласно которым усиление контингента американских военных в Польше и Румынии является защитной мерой на случай обострения ситуации в Украине.

- Присутствие американских военных в порядке ротации в этих странах не является чем-то новым. – заверил он представителей прессы, добавив, что об остальной «специфике Вашингтон предпочел бы сообщить россиянам, чтобы не вести публичных разговоров» и вообще отказался от дальнейшей детализации разговора глав государств.

- Это была полезная встреча. – подвел предварительный итог саммита Салливан.

Но журналистам этого было мало, и они предложили ему рассмотреть «кошмарный сценарий, согласно которому Россия вторгается на Украину, а в это время Китая применяет силу против Тайваня». Салливан отверг его, заодно отвергнув «давление Вашингтона на Киев».

Затем град вопросов обрушился на Псаки. Первые касались внутренних дел США, но наступила очередь и тех журналистов, которых интересовали подробности беседы двух президентов.

Касаясь возможного введения экономических санкций против России, Псаки попыталась переложить ответственность за это на европейских политиков. «Они сами могут говорить о том, что у них есть какие-либо намерения», - сказала она.

Псаки также заверила, что Госдеп не предпринимает, как об этом сообщали некоторые СМИ, попытки к началу эвакуации американских дипломатов и членов их семей из Киева. «Конечно, есть разные сценарии на случай непредвиденных обстоятельств… Но сейчас мы точно не на этом этапе». – твердо отмела она невесть откуда возникшие подозрения, после чего внимание журналистов переключились с Украины на куда более значимые для американской прессы и обывателей события – результаты тестирования на коронавирус президента Байдена, кражи из магазинов и налоговые льготы.