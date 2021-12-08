Вакцинация, Олимпиада и космос: Названы самые обсуждаемые события года

Коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов, снова стал самой популярной темой для дискуссий в ОК в 2021 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одноклассники подвели итоги уходящего года и проанализировали* топ самых обсуждаемых тем, событий и известных людей в 2021 году. На специальном сайте с итогами года ОК появился новый раздел «Темы и события». В течение года пользователи ОК наиболее активно обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Государственную Думу РФ и лесные пожары в России. Среди известных персон в своих категориях самыми упоминаемыми стали: Dava среди исполнителей, Максим Галкин среди ведущих и актеров и Хабиб Нурмагомедов среди спортсменов. Среди главных утрат года пользователи больше всего обсуждали актера Василия Ланового.

Самые обсуждаемые темы и события уходящего года

Коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов, снова стал самой популярной темой для дискуссий в ОК в 2021 году. Наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19 в 10 регионах РФ. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали «периоды нерабочих дней» в мае и ноябре, «обязательную вакцинацию» и новый штамм «Омикрон».

Кроме коронавируса, пользователи ОК в 2021 году чаще всего обсуждали: выборы в Государственную Думу РФ, лесные пожары в России, суд над Алексеем Навальным и акции протеста, и летнюю Олимпиаду в Токио.

Одной из популярных тем в ОК стали космические путешествия: старт ракеты New Shepard с Джеффом Безосом на борту, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Самые обсуждаемые актеры и ведущие

Самым популярным телеведущим среди пользователей ОК стал Максим Галкин. Пик обсуждений пришёлся на 18 июня. В тот день телеведущий принимал поздравления с юбилеем. На второе место вышла телеведущая и актриса Ольга Бузова после своего дебютного выступления на сцене МХАТа им. М. Горького. Примечательно, что в прошлом году артистка возглавляла топ популярных музыкантов в ОК. Также в топ попали: Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.

Самые обсуждаемые музыканты

Среди музыкантов самым упоминаемым стал рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии. В топ также вошли: певица Полина Гагарина и Пелагея, а также блогер и музыкант Даня Милохин. Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователи активнее всего обсуждали её воссоединение и роман с Беном Аффлеком.

Самые обсуждаемые спортсмены

Топ самых популярных спортсменов среди пользователей ОК возглавили Хабиб Нурмагомедов, который стал первым второй год подряд, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, новичок «ПСЖ» Лионель Месси и боец MMA Фёдор Емельяненко, который одержал победу на турнире Bellator в России. Интересно, что самый обсуждаемый из российских футболистов Артём Дзюба занял только 7-е место: в 2020 году он был вторым в рейтинге.

Легенды

Уходящий год запомнится не только яркими событиями, но и невосполнимыми утратами. Наибольшее количество обсуждений в ОК вызвал уход из жизни актёра театра и кино Василия Ланового, известного режиссёра и актера Владимира Меньшова, актёра Андрея Мягкова, звезды французского кино Жан-Поля Бельмондо и знаменитого музыканта и композитора Александра Градского.

*Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Данные были собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года.