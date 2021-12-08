Кремль: воссоздать Советский Союз невозможно

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Америке боятся, что Владимир Путин хочет воссоздать Советский Союз. Об этом в конгрессе США рассказала замгоссекретаря Виктория Нуланд.

- Есть опасения считать, что он (Путин – Ред.) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше? — заявила Нуланд.

В Кремле на это ответили, что «воссоздание Советского Союза невозможно».

- На пространстве Советского Союза появились и вызревают другие интеграционные процессы. Это и СНГ, это и более продвинутая организация по интеграции ЕврАзЭС, и еще более продвинутая структура – Союзное государство. Но ничто из этого не является попыткой реинкарнации Советского Союза, и не может являться, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что на пространстве СССР давно сформировались независимые государства. Они относятся друг к другу с доверием и уважением.