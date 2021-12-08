Ученые точно выяснили: мужчины – главные распространители коронавируса

Mужчины переносят COVID-19 в более тяжелой форме, нежели женщины Фото: REUTERS

Хотите найти виноватого - «ищите женщину», говорит народная мудрость. В случае с ковидом эта фраза не работает. Кто первый принёс вирус в коллектив? Кто болеет в более тяжелой форме и чаще умирает? Мужчины.

Научная работа, посвященная распространению коронавируса в среде творческих профессий, выявила, кто больше остальных распространяет вирус.Оказалось, что частицы COVID-19 чаще всего передают представители сильного пола.

Исследование провели учёные из Университета штата Колорадо. Длилась вся работа несколько месяцев, и получила название «Снижение выбросов и воздействия биоаэрозолей в исполнительских видах искусства: научная карта для безопасного возвращения из COVID-19».

Изначально авторы хотели понять, почему творческие профессии - от кружкового уровня до бродвейских представлений - пострадали от COVID-19 больше остальных. Понятно, что групповая деятельность, такая как хор, танцы, актерское мастерство или выступления музыкальных ансамблей, значительно увеличивает риск распространения вируса.

Но кто в каждом коллективе становится «первопричиной» заразы? И можно ли выделить черты людей, от которых стоит особенно ожидать подвоха? Это и пытались выяснить ученые.

ТИХО! ИДЁТ ПЕРЕДАЧА ВИРУСА

На протяжении нескольких месяцев 75 добровольцев творческих профессий разного возраста и разного уровня подготовки принимали участие в эксперименте.

Он в основном проходил в закрытой лаборатории с моделированием условий окружающей среды, используемой для тестирования частиц вируса в воздухе.

Сначала всех участников просили определённое время петь популярные песни типа «Happy Birthday».А ещё через некоторое время – аккомпанировать на разных музыкальных инструментах.

Четыре главных вывода, которые сделали учёные в ходе такого эксперимента:

- Пение передаёт больше частиц COVID-19, чем тихий и спокойный разговор.

- Взрослые выделяют больше частиц, чем дети.

- Мужчины распространяют вирус больше, чем женщины и дети вместе взятые.

- Чем громче голос, тем больше вероятность заразить ковидом других.

«Причина, по которой мужчины склонны выделять больше частиц COVID-19, заключается в том, что у нас большие легкие», - поясняет Дэниел Гобл, директор Школы музыки, театра и танцев Университета штата Колорадо, также принимавший участие в исследовании.

Что касается амплитуды голоса, то, по словам директора Центра развития энергетики и здравоохранения Корорадского государственного университета Джона Фолькенса, вирус легче распространяется среди тех, кто говорит громче - по той причине, что громкость голоса является показателем того, сколько энергии человек вкладывает в свой голосовой аппарат. «Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из вашего тела. И это те самые частицы, которые несут вирус COVID-19, и заражают других людей».

БАЛЕТ БЕЗОПАСНЕЙ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА

Ученые также подтвердили тот факт, что закрытые помещения, где раздаются громкие звуки, подвергаются наибольшему риску распространения COVID-19.Бары, спортивные арены и концертные площадки гораздо опаснее библиотек.

По той же причине балет с тихой публикой намного безопаснее, чем концерт или футбольный матч с тысячами скандирующих фанатов.

На следующем этапе проекта авторы исследования планируют выяснить, какие музыкальные инструменты распространяют COVID-19 чаще.

А пока напоминают, что если вам захочется поругаться и покричать, помните: громче – значит, опаснее. Частиц выделяете больше.

КСТАТИ

Доказано, что мужчины переносят COVID-19 в более тяжелой форме, нежели женщины. Они чаще попадают в реанимацию и умирают от коронавируса - по статистике, более 70% жертв инфекции оказались мужчинами.

Медики пекинской больницы Тунжэнь провели исследование и, опираясь на его результаты, предположили, что это связано с тем, что у мужчин в клетках легких присутствует больше определенных рецепторов, которые предпочитает вирус.