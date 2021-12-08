Эра Меркель закончилась. В Германии выбрали нового канцлера

Шольц официально вступил в должность Фото: REUTERS

8 декабря точно войдет в историю современной Германии. Этот день стал последним на посту федерального канцлера для Ангелы Меркель, которая руководила страной 16 лет. Ее сменщиком стал Олаф Шольц — последние три года он был в правительстве Меркель вице-канцлером и министром финансов.

Сегодня его кандидатуру утвердил Бундестаг. Интриги не было никакой: Социал-демократическая партия Шольца выиграла выборы осенью и пару месяцев вела переговоры с другими политическими силами, чтобы сформировать правительство. В новый кабинет министров принципиально не стали брать представителей блока ХДС/ХСС, от которого четырежды избиралась Мекрель.

За Шольца проголосовали 395 депутатов — ровно столько голосов у вошедших в правительство партий. Впрочем, для избрания достаточно и 369. Чуть позже он принес присягу и официально вступил в должность, а потом клятвы дали и его новые министры.

Про нового канцлера Шольца пишут, что это человек «с нулевой харизмой». Журналисты даже дали ему прозвище Шольцомат — потому что ярких комментариев или просто проявления эмоций от него не дождешься. А вот немцам пришлась по душе манера политика говорить коротко и по делу. Тем более, что работа 63-летнего Шольца вызывает доверие.

Когда весь мир лихорадило от кризиса 2008 года, начавшегося с банкротства пары банков в США, будущий канцлер уже работал в правительстве — на должности министра труда. В разгар глобального кризиса ему пришлось перестраивать всю систему поддержки безработных. Как считают эксперты, именно своевременная реакция властей тогда помогла Германии сравнительно легко преодолеть кризис.

Пандемия коронавируса, как ни странно, тоже добавила Шольцу очков. На фоне разброда и шатаний во многих европейских странах, немецкий Минфин, которым руководил политик, работал как часы, распределяя гигантский антикризисный бюджет в 750 млрд евро на поддержку вынужденного уйти на карантин бизнеса и людей, осевших по домам без работы.

Впрочем, несмотря на все эти заслуги, почти две трети немцев, как показывают соцопросы, не считают, что Шольц продержится на главном посту в стране больше одного срока — то есть больше 4 лет. Возможно, просто устали от гегемонии «мутти» Меркель, которая четырежды переизбиралась на должность канцлера.

Хотя Шольц всеми силами дает понять, что он собирается продолжить прагматичную политику своей предшественницы. Он не сторонник новых жестких санкций против России, хотя и вряд ли будет перечить союзникам по НАТО, нагнетающим истерию вокруг якобы имеющихся у Москвы планов по вторжению на Украину. Больше того, как пишут инсайдеры, еще до официального утверждения в должности Шольц связался с президентом США Байденом и генсеком КНР Син Цзиньпинем, чтобы проинформировать их о своей верности курсу Мекрель.

Что касается самой «фрау канцлерин», которой сегодня рукоплескал Бундестаг, она собирается отдыхать от политики и активной жизни. Как говорила сама Мекрель, в ее планах много читать, спать и заниматься огородом.