Бизнес-клиенты ПСБ теперь могут принимать платежи в Telegram

ПСБ в числе первых российских банков запустил для бизнес-клиентов возможность принимать платежи через популярный мессенджер Telegram. Предприниматель, став клиентом ПСБ, может создать чат-бот своего магазина в одном из самых популярных мессенджеров и подключить к нему услугу интернет-эквайринга. Это позволит его клиентам делать покупки, не выходя из привычного канала коммуникации.

- ПСБ развивает цифровые услуги и меняет парадигму банковского обслуживания. Мы нацелены на развитие сервисов, которые будут доступны клиентам в удобных для них каналах общения. Это в первую очередь мессенджеры, которые сейчас используются не только для личных целей, но и все чаще для деловых. Поэтому вслед за первым на российском рынке чат-банком для бизнеса в мессенджерах, позволяющим выставлять и оплачивать счета, ПСБ запустил также сервис, который дает возможность создать интернет-магазин и принимать там платежи, - поясняет Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ.

По его словам, магазин в Telegram может стать как единственной, так и дополнительной площадкой для ведения бизнеса.

- Новая услуга будет интересна индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям, например, продающим цветы, чай или кофе, выпечку, оказывающим услуги фитнеса, обучающим курсам, благотворительным фондам и другим торгово-сервисным предприятиям или предпринимателям с небольшими объемами выручки, - уточнил Гаврилов.

Чтобы воспользоваться преимуществами магазина в Telegram, действующему клиенту ПСБ, имеющему договор на интернет-эквайринг, достаточно направить в ПСБ заявку о подключении такого сервиса. А новому клиенту, который хотел бы создать магазин в мессенджере и проводить там платежи через ПСБ, необходим только договор с банком на интернет-эквайринг.

Кроме того, ПСБ реализовал возможность фискализации транзакций в Telegram-магазине. В ближайшее время также станет доступна оплата с помощью популярных платежных сервисов.