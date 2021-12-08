Новая страшилка Госдепа: «Путин хочет восстановить СССР»

Решительность Вашингтона исключить возникновение «Советского Союза 2.0» хорошо известна Фото: REUTERS

Очень интересное и важное «послесловие» к прошедшим видео-переговорам президентов Путина и Байдена сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Выступая на слушаниях в сенате, она сказала:

- Есть опасения считать, что он (Путин - Ред.) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз.

Решительность Вашингтона исключить возникновение «Советского Союза 2.0» хорошо известна. Еще в 2012 году Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, безапелляционно заявила: «США постараются не допустить воссоздания Советского Союза в новой версии под вывеской экономической интеграции». Тема борьбы американцев с, казалось бы, побежденными ими и давно почившими в бозе «Советами» особенно актуальна сейчас, когда исполняется 30 лет распада СССР.

Чем же так страшен американцам призрак Советского Союза, который вот-вот, как тень отца Гамлета, предстанет перед ними и скажет всю правду о случившемся? Что это за заноза, застрявшая в мозгу заокеанских политиков и не дающая им жить спокойно. Ведь российский президент, сказавший когда-то, что развал великой страны для него - величайшая геополитическая трагедия ХХ века, потом, вроде бы, всех вздрогнувших успокоил: у тех, кто не жалеет о гибели СССР, нет сердца, а у тех, кто хочет его воссоздания, нет разума. Казалось бы, достаточно, чтобы все пришли в себя.

Оказалось, нет. Сидит заноза, покоя не дает. Правда, обратите внимание: Клинтон была более категорична: не позволим, и все! А Нуланд помягче стелет: «Есть опасения полагать…» Но сути это совершенно не меняет. И замгоссекретаря в американском сенате подтвердила это: «…кто знает, будет ли его (Путина - Ред.) аппетит удовлетворен съеденным (Крымом, должно быть - Ред.) или он решит пойти дальше?»

А дальше куда? Ясное дело - на Украину. И это дает ключ к пониманию безудержно раздутой Вашингтоном темы готовящейся «агрессии» Москвы против Киева. Вот: Кремль уже даже не прикрывается экономической интеграцией, а просто военной силой пытается возвратить столь необходимую ему для воссоздания Советского Союза Украину. Нуланд не удержалась, и совершила политический, как сейчас модно говорить, «каминг аут»: замгоссекретаря с явным ехидством сказала, что «сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12 %». Сверхциничное признание в многолетней работе американцев по стравливанию друг с другом украинцев и русских. Видимо, в этом они видят одну из «страховок» от возрождения Союза между нашими народами.

Честно говоря, такую «топорную дипломатию» даже как-то странно видеть. Ведь многим кажется, что это такая хитроумная, изощренная и тонкая штука. Но и результаты под стать принятой линии. Пока американцы изображают сцену «Не дадим в обиду Украину!», они же практически отдали России Белоруссию. А это тоже очень важный «кирпичик» для Союза, если его вдруг кто захочет возрождать. Вводя все новые и новые санкции против Минска, они довели дело до того, что из белорусской столицы уже предупредили: эти «санкции угрожают нашей государственности». Но трактовать эти слова надо правильно: если бы вы вели с нами дела уважительно, мы, как независимая страна, отвечали вам тем же, но если вы решили нас уничтожить, то единственный путь у нас - на восток. То есть государственность наша может стать другой…

ЕАЭС существует и развивается, Союзное государство России и Белоруссии получило новый импульс. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве идут и в других форматах. Россия, уверенно решающая экономические задачи и занимающая лидирующие позиции в сфере оборонно-промышленного комплекса, становится все более притягательным магнитом для соседей. Может, действительно, есть о чем беспокоиться в Вашингтоне?

Но если бы там могли остановить эти процессы, то давно уже это бы сделали. Да и пытались это делать все прошедшие годы. А сейчас просто стало очевидным: потенциал России уже таков, что ни диктовать ей свою волю, ни тем более игнорировать ее никак не получится. И тем более будет бессмысленно, когда интеграционные настроения в странах бывшего СССР станут еще очевиднее.

Кстати, и прошедшие переговоры Путина с Байденом подтверждают ложность конструкции «мы диктуем, они подчиняются». Если бы у России не было того политического, военного и экономического веса, который она набрала за последние двадцать лет, то и разговаривать с ней на Западе вообще не стали, а давали бы просто указания, пусть и под видом советов и рекомендаций. Поэтому там сейчас и сокрушаются: «прохлопали» мы Россию… Вот и Нуланд вспомнила о «воссоздании Советского Союза». Что тут сказать, кроме как: «Заметьте, не я это предложил».