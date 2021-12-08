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В мире8 декабря 2021 11:33

Новая страшилка Госдепа: «Путин хочет восстановить СССР»

Почему призрак исчезнувшей 30 лет назад страны не дает покоя политикам Запада
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Решительность Вашингтона исключить возникновение «Советского Союза 2.0» хорошо известна

Решительность Вашингтона исключить возникновение «Советского Союза 2.0» хорошо известна

Фото: REUTERS

Очень интересное и важное «послесловие» к прошедшим видео-переговорам президентов Путина и Байдена сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Выступая на слушаниях в сенате, она сказала:

- Есть опасения считать, что он (Путин - Ред.) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз.

Решительность Вашингтона исключить возникновение «Советского Союза 2.0» хорошо известна. Еще в 2012 году Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, безапелляционно заявила: «США постараются не допустить воссоздания Советского Союза в новой версии под вывеской экономической интеграции». Тема борьбы американцев с, казалось бы, побежденными ими и давно почившими в бозе «Советами» особенно актуальна сейчас, когда исполняется 30 лет распада СССР.

Чем же так страшен американцам призрак Советского Союза, который вот-вот, как тень отца Гамлета, предстанет перед ними и скажет всю правду о случившемся? Что это за заноза, застрявшая в мозгу заокеанских политиков и не дающая им жить спокойно. Ведь российский президент, сказавший когда-то, что развал великой страны для него - величайшая геополитическая трагедия ХХ века, потом, вроде бы, всех вздрогнувших успокоил: у тех, кто не жалеет о гибели СССР, нет сердца, а у тех, кто хочет его воссоздания, нет разума. Казалось бы, достаточно, чтобы все пришли в себя.

Оказалось, нет. Сидит заноза, покоя не дает. Правда, обратите внимание: Клинтон была более категорична: не позволим, и все! А Нуланд помягче стелет: «Есть опасения полагать…» Но сути это совершенно не меняет. И замгоссекретаря в американском сенате подтвердила это: «…кто знает, будет ли его (Путина - Ред.) аппетит удовлетворен съеденным (Крымом, должно быть - Ред.) или он решит пойти дальше?»

А дальше куда? Ясное дело - на Украину. И это дает ключ к пониманию безудержно раздутой Вашингтоном темы готовящейся «агрессии» Москвы против Киева. Вот: Кремль уже даже не прикрывается экономической интеграцией, а просто военной силой пытается возвратить столь необходимую ему для воссоздания Советского Союза Украину. Нуланд не удержалась, и совершила политический, как сейчас модно говорить, «каминг аут»: замгоссекретаря с явным ехидством сказала, что «сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12 %». Сверхциничное признание в многолетней работе американцев по стравливанию друг с другом украинцев и русских. Видимо, в этом они видят одну из «страховок» от возрождения Союза между нашими народами.

Честно говоря, такую «топорную дипломатию» даже как-то странно видеть. Ведь многим кажется, что это такая хитроумная, изощренная и тонкая штука. Но и результаты под стать принятой линии. Пока американцы изображают сцену «Не дадим в обиду Украину!», они же практически отдали России Белоруссию. А это тоже очень важный «кирпичик» для Союза, если его вдруг кто захочет возрождать. Вводя все новые и новые санкции против Минска, они довели дело до того, что из белорусской столицы уже предупредили: эти «санкции угрожают нашей государственности». Но трактовать эти слова надо правильно: если бы вы вели с нами дела уважительно, мы, как независимая страна, отвечали вам тем же, но если вы решили нас уничтожить, то единственный путь у нас - на восток. То есть государственность наша может стать другой…

ЕАЭС существует и развивается, Союзное государство России и Белоруссии получило новый импульс. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве идут и в других форматах. Россия, уверенно решающая экономические задачи и занимающая лидирующие позиции в сфере оборонно-промышленного комплекса, становится все более притягательным магнитом для соседей. Может, действительно, есть о чем беспокоиться в Вашингтоне?

Но если бы там могли остановить эти процессы, то давно уже это бы сделали. Да и пытались это делать все прошедшие годы. А сейчас просто стало очевидным: потенциал России уже таков, что ни диктовать ей свою волю, ни тем более игнорировать ее никак не получится. И тем более будет бессмысленно, когда интеграционные настроения в странах бывшего СССР станут еще очевиднее.

Кстати, и прошедшие переговоры Путина с Байденом подтверждают ложность конструкции «мы диктуем, они подчиняются». Если бы у России не было того политического, военного и экономического веса, который она набрала за последние двадцать лет, то и разговаривать с ней на Западе вообще не стали, а давали бы просто указания, пусть и под видом советов и рекомендаций. Поэтому там сейчас и сокрушаются: «прохлопали» мы Россию… Вот и Нуланд вспомнила о «воссоздании Советского Союза». Что тут сказать, кроме как: «Заметьте, не я это предложил».

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