Instagram, «ВКонтакте» и… TikTok: МегаФон объявил топ-3 самых популярных социальных сетей в России

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники». Первое место занимает Instagram, второе – «ВКонтакте». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей в 2021 году. Обратим внимание, что за год объем мобильного интернет-трафика в социальных сетях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.