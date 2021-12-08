Не отстать от жизни

Новый сервис помогает человеку планировать свое профессиональное развитие и обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минцифры России сообщило о запуске общедоступного сервиса независимой оценки компетенций цифровой экономики (НОК ЦЭ). Новый сервис создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». «Независимая оценка компетенций позволит человеку определиться с дальнейшей профессиональной траекторией или выбором обучающих программ, которые позволят повысить уровень знаний», – подчеркнул на презентации проекта вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На самом деле независимая оценка компетенций – это процедура, с помощью которой можно подтвердить имеющиеся навыки и возможность использовать практический опыт для решения профессиональных задач. Простейший пример компетенции – это, например, владение программой Zoom для общения в цифровой среде. При этом сами компетенции цифровой грамотности необходимы в условиях глобальной цифровизации общественных и бизнес-процессов. За ними будущее. Ведь теперь очевидно, что жить мы будем в цифровом обществе. Поэтому национальный проект «Цифровая экономика» призван формировать цифровое будущее российской экономики.

Авторы программы сделали свой продукт максимально понятным и доступным для массового пользования. Уже в этом году в рамках системы независимой оценки можно бесплатно пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» на цифровой платформе Университета 2035. Для этого нужно перейти на сайт, зарегистрироваться на портале Leader-ID и выполнить тест в онлайн-режиме.

«Оценка компетенций приобретает особую актуальность в период активной цифровизации государственных и бизнес-процессов. Системы диагностики рассчитаны на различные категории граждан», – отметил Чернышенко. Тестирование будет проходить по пяти основным направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

Сам тест разработан Ассоциацией электронных коммуникаций совместно с Университетом 2035. Информация о пройденных диагностиках будет автоматически сохраняться в личном кабинете гражданина на платформе Университета 2035. Ожидается, что в перспективе результаты тестирования могут стать основой для персонального профиля компетенций и таким образом помогут людям профессионально расти.

Созданный в цифровом ведомстве национальный сервис – это «новый инструмент профессиональной диагностики, рассчитанный на разные категории пользователей», говорит директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова. Он помогает человеку планировать свое профессиональное развитие и обучение, а также подтверждать цифровые компетенции при устройстве на работу. Внедрение сервиса НОК по федеральному проекту запланировано к 2024 году. Уже сегодня большинству работодателей важен не столько диплом соискателя, сколько знания и умения, которыми он владеет. В такой ситуации новый сервис будет незаменим.