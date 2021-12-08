Мишустин: На повышение зарплат бюджетников выделим свыше 12 миллиардов рублей

Премьер поручил главе Минтруда Антону Котякову совместно с Минфином следить за тем, чтобы в каждом регионе деньги дошли до адресатов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Каждую неделю кабмин распределяет деньги. Вот и на нынешнем заседании правительства в среду премьер Михаил Мишустин рассказал, кому дополнительно достанутся бюджетные средства.

- Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, представителях науки и культуры и так далее, - сказал Мишустин.

Премьер поручил главе Минтруда Антону Котякову совместно с Минфином следить за тем, чтобы в каждом регионе деньги дошли до адресатов.

- Зарплаты бюджетников должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента, - отметил Мишустин.

Еще 14 млрд. руб. правительство направит на поддержку неполных семей с детьми. Ранее на это уже выделили 36 млрд. руб. Мишустин напомнил, что с этого года по решению президента родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это около 5,5 тыс. рублей в месяц. По словам Мишустина, такие выплаты получают семьи, в которых воспитываются более 1 млн 300 тыс. детей.

- Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей, - считает Мишустин.

Премьер рассказал, что в этом году доходы федеральной казны более чем на треть превысили показатель аналогичного периода прошлого года и составили почти 18 трлн рублей.

- Кассовое исполнение расходов за три квартала было близким к норме. И даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным, - сообщил Мишустин, отметив, что финансовая дисциплина повысилась.

По его словам, профицит бюджета превысил 1,6 трлн. рублей.