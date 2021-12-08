Путин напомнил грекам об общих духовных узах

В Сочи Владимир Путин принял греческого премьера Кириакоса Мицотакиса. Фото: Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

В Сочи Владимир Путин принял греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

- Скажу традиционные, но очень важные вещи. Они связаны с нашими особыми духовными узами, с историей, год которой мы проводим в России и Греции, и эти годы истории России и Греции как раз совпали с 200-летием Греческой революции, - начал встречу российский лидер.

Наш президент заметил, что Россия помогла в свое время греческой революции. Мицотакис в ответ заверил, что в Греции помнят «существенную роль», которую сыграла Москва в «создании независимого греческого государства».

Путин рассказал, что в 2020 году товарооборот между нашими странами просел на 35%, но уже в этом году он вырос на 56% и почти достиг допандемийного уровня.

Собственно, политики и встретились в Сочи, чтобы обсудить развитие торговых связей и туризм.

Греческий премьер в конце вспомнил, что посещал уже юг России 30 лет назад. Тогда он посещал нашу страну с делегацией отца (Константинос Мицотакис был премьером Греции с 1990 по 1993 год - Ред.).