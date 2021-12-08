Состоялась рабочая встреча полпреда президента Анатолия Серышева и губернатора Алтайского края Виктора Томенко

8 декабря полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обсудил с губернатором Алтайского края Виктором Томенко перспективы социально-экономического развития региона, реализацию инфраструктурных проектов.

В центре внимания участников встречи - исполнение указов и поручений главы государства, реализация в крае национальных проектов. Также было отмечено, что в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы, утвержденной Правительством России, в регионе ведется строительство объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время проведена докапитализация Фонда развития Алтайского края и Алтайского фонда финансирования предпринимательства, субъектам предпринимательства субсидируются затраты на приобретение оборудования.

Глава региона остановился на ожидаемых итогах текущего года по ряду отраслей. В частности, 2021 год стал рекордным за последние 20 лет по урожаю зерновых и зернобобовых культур. В крае собрали 5,9 миллиона тонн, что на 1,7 миллиона тонн больше уровня прошлого года.

Отдельное внимание было уделено таким острым социальным вопросам, как обеспечение углем населения края, предоставление жилья детям-сиротам и организация работы региональных операторов и местных органов власти по уборке твердых коммунальных отходов.

Еще одна тема встречи - текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. В октябре-ноябре в Алтайском крае фиксировалась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19 и летальностью за весь период пандемии. Прирост заболеваемости выше, чем в среднем по округу, при этом охват населения вакцинацией ниже, чем в среднем в регионах Сибири. Полпред рекомендовал руководству края во взаимодействии с Роспотребнадзором проанализировать действующие в регионе ограничительные меры, усилить контроль за их соблюдением, рассмотреть необходимость принятия дополнительных решений.

Также Анатолий Серышев провел рабочую встречу с председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания Александром Романенко. Обсуждались вопросы законотворческой деятельности, бюджетный процесс. В конце ноября бюджет края был принят во втором, окончательном чтении. Документ является социально ориентированным - 70% средств направлено на решение социальных вопросов, в том числе предусмотрена индексация заработной платы на 15,9% для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента России, принято решение о дополнительной индексации заработной платы специалистов бюджетного сектора, на которых не распространяется действие указов. Кроме того, планируется проиндексировать все основные социальные выплаты. Также край получил федеральный инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,5 млрд рублей на реализацию проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства, туризма и жилищного строительства, капитальный ремонт дорог.