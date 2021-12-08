Родительские боли: ребенок не хочет учиться, боится экзаменов, дома конфликты

С 13 по 17 декабря московские психологи и педагоги проведут серию бесплатных вебинаров в рамках Недели родительской компетентности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организатор мероприятия - Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) при поддержке Министерства просвещения РФ. Предстоящая Неделя уже вторая. Первая прошла в ноябре и показала, как много пап и мам работают над собой, стремясь вырастить детей счастливыми.

В прошлый раз эксперты провели 42 полезных и содержательных онлайн-встречи, разбив их на пять тематических блоков: игры, обучение, воспитание, кризисные проблемы, общение и социализация. А фишкой ноябрьской Недели была возможность задать вопрос психологу сразу же после регистрации на сайте. Я тоже заполнила форму. Ответ получила развернутый и вдумчивый – чувствовалось, что эксперт постарался вникнуть в ситуацию и помочь советом. Позже узнала, что работал целый штат специалистов МГППУ, которые отвечали на родительские вопросы по электронной почте или по телефону.

Потом все эти запросы проанализировали. Оказалось, почти половина родителей (49,88 %) озадачена проблемами, связанными с развитием и воспитанием детей, в том числе с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и инвалидностью: возрастные особенности, формирование и развитие речи ребенка, детско-родительские отношения и конфликты. На втором месте (45,88 %) – сложности с обучением: адаптация в садике и школе, альтернативные формы образования, готовность к первому классу, проблемы с экзаменами (ЕГЭ, ГИА), дополнительное образование, профориентация.

В программу декабрьской Недели родительской компетентности уже включены темы буллинга (травли), полового воспитания, безопасности в интернете, проблем с учебой, подростковые кризисы. При этом родителям предлагают поучаствовать в выборе тем для вебинаров, став соавторами программы, так что подключайтесь.

Подробная программа Недели и регистрация - на сайте Бытьродителем.рф/week2.

КОНКРЕТНО

Где найти ноябрьские вебинары

Все вебинары ноябрьской Недели родительской компетентности есть в видеозаписи. В числе тем: какую игрушку выбрать – традиционную или интерактивную, в какие игры и как играть с детьми разных возрастов, как научить малышей самостоятельно есть и одеваться, как подготовить ребенка к школе, как не выбиваться из сил в попытках усадить школьника за уроки, как сформировать мотивацию к обучению, как выстроить доверительные отношения с детьми и подростками, как помочь выстраивать отношения со сверстниками, как уберечь от интернет-рисков и химической зависимости. Полная программа – здесь.

Посмотреть записи, а также скачать дополнительные материалы можно здесь.

Там же, на сайте бытьродителем.рф, есть возможность получить бесплатную консультацию – родителям и людям, желающим принять ребенка в семью. Также работает бесплатная круглосуточная горячая линия помощи родителям 8 800-600-31-14.