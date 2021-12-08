Лаврентий Иосифович Горбачев, можно просто злодей

Социологи ВЦИОМ опросили россиян – к кому они испытывают антипатию. И с большим отрывом в этой неприятной номинации победил Михаил Горбачев.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вот еще одно доказательство, что страна наша - ох, не врал Сергей Доренко – на самом деле правая (по-настоящему левые, революционные идеи в России не приживаются – их сразу подменяет или красный тоталитаризм, или госкапитализм). Сидит еще в нас неистребимый имперец. Величие государства выше любых свобод.
Социологи ВЦИОМ опросили россиян – к кому они испытывают антипатию. И с большим отрывом в этой неприятной номинации победил... Ну, конечно, Михаил Горбачев. Опередивший, кстати, всех ближайших «злодеев»-преследователей - Иосифа Сталин, Лаврентия Берию и Никиту Хрущева. Те набрали одинаковое количество голосов, но «отстали» от Горбачева вдвое.
И получается интересный феномен - Горбачев, давший людям свободу слова, передвижения, предпринимательства, оказался в глазах народа хуже «кровавых палачей» Берии и Сталина. И объясняется это просто – мы, похоже, готовы простить власти любые злодеяния, лишь бы в итоге крепла и росла страна.
Сталин, например, в сознании русского человека, пусть и злодей. Но злодей для государства эффективный. Пусть даже на костях тех, кому не повезло (они же – репрессированные) он вместе с не менее кровавым товарищем Берией построил государство, которое одолело Гитлера и расширило свои границы.
А прекраснодушный Горбачев, пусть и не проливший в масштабах Сталина ни капли невинной крови, но разваливший страну, в глазах истинного имперца – полнейший негодяй и слабак (к свободам-то народ быстро привык и не испытывает к их автору никакой благодарности).
Потому что нашему человеку важен лишь результат правления. Причем исходит он вовсе не из интересов человека, как обывателя, желающего свобод, сытой жизни и гарантированного права не умирать по чей-то прихоти.
Наш Имперец исходит из интересов государства.
Видимо, поэтому у ВЦИОМ получился еще один красивый результат. В светлом списке героев слава Богу, первое место занял абсолютно бесспорный Юрий Гагарин, второе - «маршал Победы» Георгий Жуков. А вот третье - тот, кого этот же опрос посчитал одним из главных злодеев Сталин.
Портрет Сталина во время акции "Две гвоздики для товарища Сталина" на Красной площади.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И тут особенно ярко проявился общественный раскол. Для одних Сталин - герой, для других - злодей, но первых-то вдвое больше.
Впрочем, попали одновременно в список молодцов и в компанию негодяев и Ленин с Брежневым… Казалось бы, такие разные Ильичи...
Как подчеркивают социологи, имперскую логику – цель оправдывает средства, государство выше личности, разделяет скорее старшее поколение.
Чем моложе респонденты, тем чаще для них Сталин отрицательная личность. И кроме того - почти половина россиян (40%) не смогли назвать... ни одного исторического деятеля прошлого. Падает в России интерес к истории, которую уже замучили политическими ток-шоу и занудливыми спорами.
Пройдет каких-то пара десятилетий, и закончатся наконец грызня ярых сталинистов с упорных антисталинистами, по причине отсутствия оных.
И кто знает – может тогда, в мудрой тишине, человечество наконец-то расставит Горбачева, Сталина, Ленина, Хрущева, Берию по своим местам. Уже навсегда.
Гагарин - 41%
Жуков - 22%
Сталин - 20%
Брежнев - 9%
Королев - 8%
Ленин - 7%
Маресьев - 4%
Сахаров - 4%
Терешкова - 3%
Горбачев - 20%
Берия - 11%
Сталин - 11%
Хрущев - 11%
Ельцин - 9%
Брежнев - 5%
Ежов - 4%
Ленин - 4%