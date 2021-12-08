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Общество8 декабря 2021 13:35

Лаврентий Иосифович Горбачев, можно просто злодей

Россияне выбрали себе главных героев и антигероев советского времени
Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
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Социологи ВЦИОМ опросили россиян – к кому они испытывают антипатию. И с большим отрывом в этой неприятной номинации победил Михаил Горбачев.

Социологи ВЦИОМ опросили россиян – к кому они испытывают антипатию. И с большим отрывом в этой неприятной номинации победил Михаил Горбачев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот еще одно доказательство, что страна наша - ох, не врал Сергей Доренко – на самом деле правая (по-настоящему левые, революционные идеи в России не приживаются – их сразу подменяет или красный тоталитаризм, или госкапитализм). Сидит еще в нас неистребимый имперец. Величие государства выше любых свобод.

Социологи ВЦИОМ опросили россиян – к кому они испытывают антипатию. И с большим отрывом в этой неприятной номинации победил... Ну, конечно, Михаил Горбачев. Опередивший, кстати, всех ближайших «злодеев»-преследователей - Иосифа Сталин, Лаврентия Берию и Никиту Хрущева. Те набрали одинаковое количество голосов, но «отстали» от Горбачева вдвое.

И получается интересный феномен - Горбачев, давший людям свободу слова, передвижения, предпринимательства, оказался в глазах народа хуже «кровавых палачей» Берии и Сталина. И объясняется это просто – мы, похоже, готовы простить власти любые злодеяния, лишь бы в итоге крепла и росла страна.

Сталин, например, в сознании русского человека, пусть и злодей. Но злодей для государства эффективный. Пусть даже на костях тех, кому не повезло (они же – репрессированные) он вместе с не менее кровавым товарищем Берией построил государство, которое одолело Гитлера и расширило свои границы.

А прекраснодушный Горбачев, пусть и не проливший в масштабах Сталина ни капли невинной крови, но разваливший страну, в глазах истинного имперца – полнейший негодяй и слабак (к свободам-то народ быстро привык и не испытывает к их автору никакой благодарности).

Потому что нашему человеку важен лишь результат правления. Причем исходит он вовсе не из интересов человека, как обывателя, желающего свобод, сытой жизни и гарантированного права не умирать по чей-то прихоти.

Наш Имперец исходит из интересов государства.

Видимо, поэтому у ВЦИОМ получился еще один красивый результат. В светлом списке героев слава Богу, первое место занял абсолютно бесспорный Юрий Гагарин, второе - «маршал Победы» Георгий Жуков. А вот третье - тот, кого этот же опрос посчитал одним из главных злодеев Сталин.

Портрет Сталина во время акции "Две гвоздики для товарища Сталина" на Красной площади.

Портрет Сталина во время акции "Две гвоздики для товарища Сталина" на Красной площади.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И тут особенно ярко проявился общественный раскол. Для одних Сталин - герой, для других - злодей, но первых-то вдвое больше.

Впрочем, попали одновременно в список молодцов и в компанию негодяев и Ленин с Брежневым… Казалось бы, такие разные Ильичи...

Как подчеркивают социологи, имперскую логику – цель оправдывает средства, государство выше личности, разделяет скорее старшее поколение.

Чем моложе респонденты, тем чаще для них Сталин отрицательная личность. И кроме того - почти половина россиян (40%) не смогли назвать... ни одного исторического деятеля прошлого. Падает в России интерес к истории, которую уже замучили политическими ток-шоу и занудливыми спорами.

Пройдет каких-то пара десятилетий, и закончатся наконец грызня ярых сталинистов с упорных антисталинистами, по причине отсутствия оных.

И кто знает – может тогда, в мудрой тишине, человечество наконец-то расставит Горбачева, Сталина, Ленина, Хрущева, Берию по своим местам. Уже навсегда.

ГЕРОИ

Гагарин - 41%

Жуков - 22%

Сталин - 20%

Брежнев - 9%

Королев - 8%

Ленин - 7%

Маресьев - 4%

Сахаров - 4%

Терешкова - 3%

АНТИГЕРОИ

Горбачев - 20%

Берия - 11%

Сталин - 11%

Хрущев - 11%

Ельцин - 9%

Брежнев - 5%

Ежов - 4%

Ленин - 4%

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ