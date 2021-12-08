Лаврентий Иосифович Горбачев, можно просто злодей

Социологи ВЦИОМ опросили россиян – к кому они испытывают антипатию. И с большим отрывом в этой неприятной номинации победил Михаил Горбачев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот еще одно доказательство, что страна наша - ох, не врал Сергей Доренко – на самом деле правая (по-настоящему левые, революционные идеи в России не приживаются – их сразу подменяет или красный тоталитаризм, или госкапитализм). Сидит еще в нас неистребимый имперец. Величие государства выше любых свобод.

Социологи ВЦИОМ опросили россиян – к кому они испытывают антипатию. И с большим отрывом в этой неприятной номинации победил... Ну, конечно, Михаил Горбачев. Опередивший, кстати, всех ближайших «злодеев»-преследователей - Иосифа Сталин, Лаврентия Берию и Никиту Хрущева. Те набрали одинаковое количество голосов, но «отстали» от Горбачева вдвое.

И получается интересный феномен - Горбачев, давший людям свободу слова, передвижения, предпринимательства, оказался в глазах народа хуже «кровавых палачей» Берии и Сталина. И объясняется это просто – мы, похоже, готовы простить власти любые злодеяния, лишь бы в итоге крепла и росла страна.

Сталин, например, в сознании русского человека, пусть и злодей. Но злодей для государства эффективный. Пусть даже на костях тех, кому не повезло (они же – репрессированные) он вместе с не менее кровавым товарищем Берией построил государство, которое одолело Гитлера и расширило свои границы.

А прекраснодушный Горбачев, пусть и не проливший в масштабах Сталина ни капли невинной крови, но разваливший страну, в глазах истинного имперца – полнейший негодяй и слабак (к свободам-то народ быстро привык и не испытывает к их автору никакой благодарности).

Потому что нашему человеку важен лишь результат правления. Причем исходит он вовсе не из интересов человека, как обывателя, желающего свобод, сытой жизни и гарантированного права не умирать по чей-то прихоти.

Наш Имперец исходит из интересов государства.

Видимо, поэтому у ВЦИОМ получился еще один красивый результат. В светлом списке героев слава Богу, первое место занял абсолютно бесспорный Юрий Гагарин, второе - «маршал Победы» Георгий Жуков. А вот третье - тот, кого этот же опрос посчитал одним из главных злодеев Сталин.

Портрет Сталина во время акции "Две гвоздики для товарища Сталина" на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И тут особенно ярко проявился общественный раскол. Для одних Сталин - герой, для других - злодей, но первых-то вдвое больше.

Впрочем, попали одновременно в список молодцов и в компанию негодяев и Ленин с Брежневым… Казалось бы, такие разные Ильичи...

Как подчеркивают социологи, имперскую логику – цель оправдывает средства, государство выше личности, разделяет скорее старшее поколение.

Чем моложе респонденты, тем чаще для них Сталин отрицательная личность. И кроме того - почти половина россиян (40%) не смогли назвать... ни одного исторического деятеля прошлого. Падает в России интерес к истории, которую уже замучили политическими ток-шоу и занудливыми спорами.

Пройдет каких-то пара десятилетий, и закончатся наконец грызня ярых сталинистов с упорных антисталинистами, по причине отсутствия оных.

И кто знает – может тогда, в мудрой тишине, человечество наконец-то расставит Горбачева, Сталина, Ленина, Хрущева, Берию по своим местам. Уже навсегда.

ГЕРОИ

Гагарин - 41%

Жуков - 22%

Сталин - 20%

Брежнев - 9%

Королев - 8%

Ленин - 7%

Маресьев - 4%

Сахаров - 4%

Терешкова - 3%

АНТИГЕРОИ

Горбачев - 20%

Берия - 11%

Сталин - 11%

Хрущев - 11%

Ельцин - 9%

Брежнев - 5%

Ежов - 4%

Ленин - 4%