Ковид - похититель Рождества: В США не хватает Санта-Клаусов

Все те, кто пытается сейчас в США организовать встречу Санты со своими детьми, клиентами или коллегами, столкнулись с неожиданной трудностью – Санты, как и елки, в Америке оказались в дефиците. Фото: Shutterstock

Приближающиеся Рождество и Новый год не сулят американцам привычного веселья: сначала выяснилось, что из-за перебоев в поставках и массовых увольнений портовиков и водителей контейнеровозов далеко не все смогут позволить себе в этом году живую или искусственную елку, а также подарки для родных и близких – всего этого просто нет в наличии. А то, что удается найти, выросло в цене, по сравнению с предыдущими годами, на 30-40%.

В начале декабря выяснилось, что и это еще не все: в дефиците живые и самые важные атрибуты зимних праздников – Санта-Клаусы.

Пожилые седые американцы с окладистыми бородами, вживающиеся в декабре в роль Санта-Клауса, за пару недель зарабатывают столько, что хватает им на целый год. Крупные торговые центры, где они восседают под елкой и общаются с ребятней, платят им по $200-300 в час. Тем, кто хотел бы живого Санту заполучить домой или на корпоратив, это будет стоить примерно столько же, даже если американский Дед Мороз будет совсем молодым и с накладной бородой.

Все те, кто пытается сейчас в США организовать встречу Санты со своими детьми, клиентами или коллегами, столкнулись с неожиданной трудностью – Санты, как и елки, в Америке оказались в дефиците.

Босс работающей в одном из некоммерческих фондов Кортни Брайант поставил перед ней несложную, казалось бы, задачу: «Нужно, чтобы ты нашла Санту, который поздравит всех наших работников и учредителей на ежегодном собрании». Кортни обзвонила полсотни фирм и везде ей ответили, что такой возможности нет. Женщина даже начала раздумывать над тем, чтобы нарядить в красный халат своего мужа, но в самый последний момент ей прислало ценник одно из агентств – «$320 за два часа присутствия Санта-Клауса с фальшивой бородой на вашем мероприятии, $100 необходимо будет доплатить, если ваш выбор остановится на бородатом актере».

Главная причина «нехватки» - желание Санты-Клауса пересидеть пандемию коронавируса на Северном полюсе Фото: Shutterstock

- Слава Богу, - радуется Кортни, - что не воплотился гораздо худший сценарий, как, например, в фильме «Плохой Санта», где Билли Боб Торнтон играет сексуально озабоченного алкоголика, переодевшегося в Санту для того, чтобы грабить квартиры.

Одно из самых популярных новогодних агентств в США HireSanta уже давно прекратило принимать заявки – все Санты уже давно забронированы.

- Тысячи людей ежедневно пишут нам. – рассказал основатель компании Митч Аллен. – Но в этом году всех Санта-Клаусов «расхватали» уже в самом начале ноября.

Главная причина «нехватки» - желание Санты-Клауса пересидеть пандемию коронавируса на Северном полюсе. В американском профсоюзе актеров, исполняющих роль Санта-Клауса (есть и такой!) сообщили, что за последние полтора года от COVID-19 скончались несколько сот членов этого объединения. А многие выжившие решили переждать. Ведь по большей части это пожилые, полные мужчины («золотой» возраст и полнота, как известно, увеличивают тяжесть течения COVID-19). Люди не хотят рисковать, даже будучи полностью привитыми, ведь им нужно вступать в контакт с десятками, а то и сотнями мальчишек и девчонок в день.

Один из самых узнаваемых в Америке Санта-Клаусов, принимавший участие во всех главных рождественских парадах страны актер Тим Коннаган в этом году тоже решил не гнаться за длинным долларом, и отказался от большей части приглашений поработать. «Я осторожен, и призываю к осторожности других Сант». – сказал он.

Владельцы торговых центров, где традиционно американская ребятня встречается с Санта-Клаусами, стараются снизить риски. В одних центрах Сантам велят забираться на высокие пьедесталы, в других - заключают их в стеклянные чертоги: все для того, чтобы минимизировать прямые контакты с посетителями. Но всеобщее требование – наличие сертификата о вакцинации. И если у актеров он есть, то у подавляющего большинства детей и их родителей отсутствует: прививки в Америке делают медленно.

Молодое поколение заменить стариков не особо рвется. Мезанин Бикомб, руководящая агентством талантов Circus Modern, всегда неплохо зарабатывала и предоставляла такую возможность другим в канун Нового года. «В этот раз я не смогла набрать труппу. Взрослые актеры отказались работать, а на открытые вакансии никто не откликнулся. Никто не хочет играть Санта-Клауса, ходить на ходулях, показывать фокусы, жонглировать».

Кому-то покажется, что нет ничего проще и дешевле, чем договориться о том, чтобы кто-то из коллег или родственников исполнил почетную роль Деда Мороза. Но и с этим большие проблемы. Кто же узнает Санту, если он будет без красного кафтана, окладистой бороды, посоха и мешка с подарками? Всю эту атрибутику сейчас сложно купить: изготавливают ее, в основном, в Китае, а глобальные перебои с поставками Америка переживает вот уже несколько месяцев. Игрушки, гирлянды, костюмы – все это было заказано еще в августе, но до сих пор не прибыло в Новый свет.

Владелица магазина Pro Santa Shop Эберхард Шарлотт почти все новогодние товары распродала. «И даже четыре костюма Санта-Клауса из семейного гардероба. Люди были в отчаянии». – рассказала она. Шарлотт в курсе того, что на рынке есть проблема с исполнителями роли Санта-Клауса и пытается решить ее оригинальным и весьма прогрессивным способом: она предлагает работу нешаблонным актерам – темнокожим, латиноамериканцам и даже глухонемым. Ей удалось нанять молодого бородатого брюнета; парень выступил категорически против окрашивания его бороды в белый цвет. И ничего, спрос на него огромный.

Некоторые предприимчивые американцы нашли еще одну альтернативу: Санта-Клаусов заменили… Бабы Морозы – Миссис Клаус. И, действительно, если старик Клаус не может, почему бы не отправить к вам его жену?

Все, что необходимо для этой роли, как сообщили в профсоюзе Санта-Клаусов, в котором есть секция Миссис Клаус, это «не иметь уголовного прошлого, правонарушений, связанных с сексуальным насилием, быть милой, уметь читать и любить детей».

Попытки «внедрения» Миссис Клаус в рождественские сценарии в Америке предпринимались давно, и только в этом году спрос на Баб Морозов (или Морозовых?) бьет все рекорды. «За 39 лет работы в индустрии организации праздников я не видела такого», - призналась Сузан Меско, руководитель Школы Санта-Клаусов в Денвере.

Но американцы не унывают. Ведь всем хорошо известно, что если Санта-Клаус по какой-то причине не сможет рождественским вечером лично поздравить вас с праздником, глубоко за полночь он обязательно найдет минутку, чтобы оставить для каждого подарки в специальном чулочке, подвешенным у камина, или под елкой.