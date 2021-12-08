Назван неожиданный страх россиян во время пандемии коронавируса

Четверть россиян боятся ходить к врачу, чтобы не подхватить ковид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период эпидемии коронавируса некоторые больницы и поликлиники переориентировались на прием ковидных пациентов. Также сменили профиль и сами врачи, так что попасть на плановый прием стало сложнее. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, с какими сложностями в лечении прочих заболеваний столкнулись россияне из-за пандемии коронавируса.

Мы задали вопрос: «Повлияла ли пандемия на лечение других заболеваний в вашей семье?». Исследование проводилось в социальных сетях KP.RU. В опросе приняли участие 4,2 тысячи человек.

14% опрошенных сразу заявили, что все члены их семьи обладают крепким здоровьем и за минувшие два года им не доводилось обращаться к врачу.

Еще 15% рассказали, что со своими заболеваниями они обращались к разным врачам и всегда своевременно получали медпомощь.

«Меня и на КТ направили, и в больницу лечь предложили. Единственное огорчает, что нашли кучу болячек», - рассказывает участница исследования.

«Скорую вызывать не приходилось, а все остальное проходило без проблем, в том числе и плановая госпитализация. Записаться на прием на желаемый день непросто, но это решаемо», - соглашается другая.

А вот более 70% опрошенных рассказали, что различные сложности с лечением у них были. Так, 43% респондентов сообщили, что периодически сталкивались с отсутствием врачей необходимого профиля.

«Отец не может уже 3 года обследоваться, имея огромные проблемы», - жалуется участник опроса.

«У меня многим знакомым не была оказана плановая медпомощи из-за этого вируса», - кивает другой.

2% также добавили, что не могли получить плановую медпомощь или сделать операцию из-за отсутствия прививки.

«У меня трем родственникам было отказано в плановых госпитализациях», - сообщил респондент.

А вот четверть россиян заявили, что намеренно не обращались к врачу из-за опасения «подхватить» больнице или поликлинике ковид. В таком страхе признались 26% участников опроса.