На инвестфоруме KGIR Казахстан подписал соглашения на 2,1 млрд долларов

Фото: astanatimes.com

Четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR) прошел в Нур-Султане под председательством министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Встреча собрала более 1000 делегатов, среди которых были представители иностранного бизнеса, крупные инвесторы и эксперты из 50 стран мира, в том числе топ-менеджеры таких компаний, как Goldbeck Solar, INOKS Capital, Chevron, ENI, Valmont Industries и Yildirim Group. Аналитики отмечают, что за прошедшие пять лет KGIR «стал платформой для открытого диалога между правительством Казахстана и иностранными инвесторами и считается ключевым инвестиционным событием в стране».

Выступая перед участниками форума, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан является региональным лидером в привлечении иностранных инвестиций с накопленным капиталом более 370 млрд долларов.

Фото: astanatimes.com

«Поддержка инвесторов - один из национальных приоритетов»

Мухтар Тлеуберди напомнил, что в нынешнем году Казахстан с гордостью отмечает 30-летие независимости, за период которой республика достигла экономических успехов, став самой большой экономикой Центральной Азии с ВВП почти 170 млрд долларов. Устойчивость экономики Казахстана отмечена влиятельными мировыми институтами, среди которых Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития.

«Сегодня мы уверенно держим курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Для этого нами предпринимаются конкретные шаги, где комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов», - сказал глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Министр также отметил, что сегодня у Казахстана самый высокий ВВП на душу населения в Центрально-Азиатском регионе, а международные резервы превышают 90 млрд долларов. Это позволяет сохранять экономическую стабильность в период кризиса и волатильности рынков. Несмотря на пандемические ограничения, за 9 месяцев нынешнего года ВВП республики вырос на 3,5%, это служит свидетельством того, что экономика вернулась к допандемической траектории роста.

«Ключевым фактором для развития экономики Казахстана является привлечение прямых иностранных инвестиций, которые сегодня превышают 376 млрд долларов. Большие иностранные компании стали нашими надежными партнерами, внеся большой вклад в наше сотрудничество, а также в социально-экономическое развитие и процветание нашей страны», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди. Министр надеется, что нынешний круглый стол с иностранными инвесторами даст дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: astanatimes.com

«Более эффективная реализация инвестиционных проектов и дальнейшее укрепление верховенства закона»

В преддверии проведения форума председатель комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Казахстана Ардак Зебешев назвал Kazakhstan Global Investment Roundtable масштабным инвестиционным мероприятием, которое позволит привлечь в экономику страны новые технологии и лучшие мировые практики. В нынешнем году встреча включала пленарное заседание «Инвестиции в Казахстане: 30 лет успеха», а также панельную сессию «Глобальная экономическая трансформация: вызовы и перспективы развития в постпандемический период». Участники круглого стола говорили о росте конкурентоспособности страны в борьбе за инвесторов на международных рынках, об инвестиционном климате Казахстана, о преимуществах рынка и инвестиционного потенциала республики.

Председатель правления АО НК Kazakh Invest Меиржан Юсупов назвал наиболее перспективные для инвесторов отрасли казахстанской экономики: «В нашем портфолио имеется очень много проектов по широкому спектру отраслей, таких как сельское хозяйство, у нас имеются проекты в туризме, логистике, химическом секторе, здравоохранении, фармацевтике и других отраслях».

По его словам, такой широкий выбор выгодных для инвестиций отраслей экономики сложился во многом благодаря тому, что правительство создало привлекательный инвестиционный климат и предоставляет инвесторам льготы. В настоящий момент наиболее перспективной отраслью экономики страны иностранные инвесторы считают сельское хозяйство, что естественно, поскольку Казахстан является одной из пяти стран с самым большим сельскохозяйственным потенциалом в мире, а вложение денег в продовольственную безопасность стало мировой тенденцией.

Фото: astanatimes.com

Советник президента Казахстана, британский экономист, почетный доктор наук университетов Сассекса и Восточной Англии, кавалер Рыцарского креста сэр Сума Чакрабарти перечислил отрасли экономики республики, развитие которых является первостепенным. По его мнению, властям Казахстана стоит «удвоить усилия», направленные на привлечение инвестиций в несырьевые сектора, а также отрасли, связанные с внешней торговлей, в том числе через Международный финансовый центр «Астана», «который добился большого успеха». По мнению экономиста, необходимо также обеспечить более эффективную реализацию инвестиционных проектов и дальнейшее укрепление верховенства закона.

В ходе круглого стола ряд иностранных инвесторов получили награды за вклад в развитие агропромышленного комплекса Казахстана, фармацевтической отрасли республики, сферы инфраструктурного развития и человеческого капитала. Среди награжденных – представители компаний Chevron, Philip Morris International, Goldbeck Solar, Danone.

Фото: astanatimes.com

По итогам форума Kazakhstan Global Investment Roundtable были достигнуты инвестиционные договоренности и подписано 30 коммерческих соглашений на общую сумму более 2,1 млрд долларов, а также 6 перспективных некоммерческих документов о развитии новых проектов. Соглашения относятся к агропромышленному и горно-металлургическому комплексам, машиностроению, здравоохранению, фармацевтике и энергетике.