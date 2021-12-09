Сенсация, шокировавшая Европу: Во французской столице вот уже три века существует тайное общество

«Семья» сосуществует с властями в состоянии полного нейтралитета – не нарушает общепринятых правил поведения, но и не впускает в свою жизнь чужаков Фото: Shutterstock

Парижские журналисты провели расследование, результатом которого стала сенсационная информация о тайном обществе «Семья», более трех веков существующее на окраине французской столицы.

В «Семье» насчитывается около 3 тысяч человек, и все они находятся в кровном родстве друг с другом.

Изначально в «Семью» объединились последователи знаменитого голландского епископа, профессора богословия Корнелия Янсения, труд которого, написанный в начале 1600-х годов, лег в основу учения, известного как янсенизм. Позже янсенизм, подчеркивающий изначальную испорченность человека и предопределенность событий, был признан ересью, а само учение выродилось в секту.

Считается, что «Семья» возникла в начале 1800-х годов, когда два последователя учения Янсения решили поженить своих детей, дабы «положить начало новому человечеству».

К концу XIX века религиозная составляющая, которая изначально скрепляла «Семью» практически сошла на нет, а вот привычка жить замкнуто и в некоторой отстраненности от окружающего мира осталась.

Несмотря на то, что все члены «Семьи» носят одну из восьми фамилий, они находятся друг с другом в кровном родстве, а подрастающие дети находят себе супругов из числа наиболее дальних родственников.

«Семья» по сути не является ни сектой, ни коммуной, ни религиозным или общественным движением – это действительно семья, но со своими порядками и довольно строгими обычаями.

Власти Франции, как стало известно, знают о ней, однако за все годы, прошедшие под бдительным присмотром государства, члены семьи ни разу не дали повода вмешаться в свои дела – они действуют без малейшего принуждения, а самым серьезным наказанием является изгнание из «Семьи». Например, оно предусмотрено за несогласие с родителями по поводу выбора мужа или жены.

Браки заключаются исключительно по договоренности старших и в достаточно молодом возрасте. Разводов, средств контрацепции и уж тем более абортов «Семья» не признает – поэтому общество продолжает расти довольно быстрыми темпами, а его члены порой заселяют целые многоквартирные дома.

Одежда, в которой ходят выходцы из «Семьи», не является вызывающе старомодной, хотя и не следует современным веяниям. Дети посещают школы и растут вместе со сверстниками, а в основу их воспитания положены религиозные догмы. Вместе с тем, церковь члены общества не посещают, а дети никогда не ходят в гости к «чужим» и не приглашают их к себе домой.

В то же время, в «Семье» есть все, что нужно – ей принадлежат даже спортивные и развлекательные центры, в которых, конечно же, отдыхают только свои.

«Семья» сосуществует с властями в состоянии полного нейтралитета – не нарушает общепринятых правил поведения, но и не впускает в свою жизнь чужаков. А вот изгнание – действительно серьезное наказание, поскольку это тайное общество всемерно поддерживает своих членов.