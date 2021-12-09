Александр Бастрыкин предложил создать для взяточников государственный криптосчет

Глава СК России отметил, что в России давно уже назрели изменения в законодательстве в сфере противодействия коррупции Фото: Следственный комитет России

К Международному дню борьбы с коррупцией председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал оценку состоянию коррупции в России. Он рассказал "Интерфаксу" о росте коррупции. Об этом этом говорит статистика.

- За 9 месяцев этого года в следственные органы Следственного комитета поступило 23 тысячи 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тысяч 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. В суды направлено 7 405 дел (+10%) в отношении 8 175 лиц. Среди направленных в суд каждое четвертое дело – о даче взятки (1 949 или 27%), 16% - о получении взятки (1 192). В "лидерах" также дела о мошенничестве (1 083 или 15%), а также присвоение или растрата (492 или 7%), - перечислил цифры Александр Бастрыкин.

Глава СК России отметил, что в России давно уже назрели изменения в законодательстве в сфере противодействия коррупции. И особенно в отношении преступников, которые используют в своих незаконных расчетах цифровую валюту.

- До настоящего времени не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу. О том, что признание цифровой валюты имуществом является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым она выступает, например, предметом взятки или хищения, я говорил еще год назад. Отсутствие таких норм может затруднять квалификацию деяний и создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, отсутствие определения процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста, а также конфискации, - заявил Бастрыкин и предложил создать государственный криптосчет, чтобы арестовывать криптовалюту по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг.

Председатель отметил, что больше всего коррупционных преступлений выявляется в правоохранительной сфере, финансовой, в образовании и науке, здравоохранении, соцобеспечении и строительстве. Он также подчеркнул, что усилия СК России сосредоточены на выявлении и привлечении к уголовной ответственности чиновников, чья противоправная деятельность "наносит не только материальный ущерб, но и серьезный урон авторитету госслужбы".

- Расследовано уголовное дело в отношении заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова (осужден на 4 года) и иных должностных лиц, которые получили взятки на сумму свыше 210 миллионов рублей за незаконное предоставление информации о предстоящих госзакупках, общее покровительство и попустительство по службе при заключении и реализации госконтрактов. Также завершено расследование в отношении зампредседателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. По данным следствия, он получил более 63 миллионов рублей в качестве взяток от представителей коммерческих организаций за покровительство при реализации госконтрактов по строительству в Ставрополе медицинских учреждений и совершение иных должностных преступлений, - привел он примеры.

По словам Бастрыкина хищения бюджетных средств при осуществлении госконтрактов продолжаются, а суммы их растут. Самую большую взятку в этом году приняли должностные лица АО "РКЦ "Прогресс", которые в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 годов" совершили действия по заключению госконтракта на поставку комплекса оборудования на условиях его завышенной стоимости, причинив государству ущерб в размере 957 миллионов рублей. Но это все равно копейки, по сравнению с аппетитами отдельных чиновников.

- По делу в отношении бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова и его соучастников завершены следственные действия и выполняются требования статьи 217 УПК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение. В результате их противоправных действий был извлечен незаконный доход на сумму более 32 миллиарда рублей, - привел пример изъятия средств у преступного сообщества Бастрыкин и напомнил, что получение взятки на сумму более миллиона наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

При этом неприкасаемых нет: за 9 месяцев этого года направлены в суд уголовные дела в отношении 83 депутатов органов местного самоуправления, 86 выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 42 члена избирательных комиссий, 19 прокурорских работников, 11 следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета, 18 следователей и руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России, 41 адвокат, 7 судей, 8 депутатов законодательного органа власти субъекта России.