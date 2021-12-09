“Родина” выступила против Дани Милохина в рекламе банка

В своем обращении Лактюшин от имени всей организации “Тигры Родины” призывает отказаться от услуг сомнительных блогеров, заменив их на положительных представителей молодежных субкультур. По мнению патриотической молодежи, дополнительный пиар скандальным видеоблогерам с непонятной ориентацией - ошибка, так как они не являются кумирами нормальной молодежи.

Владимир Лактюшин призывает принять необходимые меры, чтобы рекламщики не использовали маргиналов в рекламных интеграциях банка. В организации допускают, что подобный продукт мог появиться из-за недосмотра руководства.

В Сети тоже бурно обсуждают новую рекламную интеграцию с тиктокером Даней Милохиным. Ситуацию не оставили без внимания известные журналисты, блогеры, телеведущие, политологи, пиарщики и общественные деятели. Содомия, пропаганда ЛГБТ и употребления наркотиков – именно так охарактеризовали происходящее большинство комментаторов.

Претензии общественности связаны не только с сюжетом, многие раскритиковали банк за участие в рекламной интеграции популярного у нынешней молодежи блогера, который не отрицает употребление наркотических средств и одевается в женскую одежду. Милохин – не тот персонаж, к мнению которого прислушиваются и хотят быть на него похожим, считают многие.

Политический блогер Юлия Витязева обратилась к руководству банка как мать, которая не хочет, чтобы ее ребенку навязывали такие ценности с экранов. Она порекомендовала компаниям изменить вектор рекламных кампаний, чтобы не потерять клиентов, которые вряд ли себя связывают с такими персонажами.

Примерно такое же мнение высказал журналист Сергей Веселовский. По его мнению, такая реклама вызывает отвращение. В качестве примера он привел Даню из фильма “Неуловимые мстители” и попросил сравнить его с современным Даней – Милохиным.

На рекламную интеграцию с Даней Милохиным обрушился и политолог Владимир Карасев, рассказавший, что ему очень неприятно и прискорбно видеть, что банк, клиентом которого он является, пропагандирует чуждые ценности, которые ведут к маргинализации общества.

Журналист и пиарщик Константин Долгов недоумевает, почему банк использует в рекламе откровенных фриков с нетрадиционной сексуальной ориентацией, когда в России есть много достойных молодых ученых, гроссмейстеров и спортсменов, с которых хочется брать пример. Он предложил руководству заменить пиарщиков, которые, на его взгляд, не разбираются в теме.

До этого лицом “Альфа-банка” был рэпер Алишер Моргенштерн, спешно покинувший страну после высказываний о ВОВ и обвинений в торговле наркотиками через интернет. Теперь его место занял Даня Милохин, из-за которого уже был оштрафован телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.