Russian Pharma Awards 10 лет. Врачи выбирают

14 декабря 2021 года в Москве состоится церемония награждения победителей фармацевтической премии Russian Pharma Awards. Фото: Shutterstock

14 декабря 2021 года в Москве состоится церемония награждения победителей фармацевтической премии Russian Pharma Awards. В 2021 году премия празднует юбилей. С 2012 года российские практикующие врачи выбирают лучшие медицинские изделия, представленные на отечественном рынке. «Уже на протяжении десяти лет наш фармацевтический Оскар служит своего рода компасом. Который указывает, куда направлены предпочтения врачей при выборе лекарственной терапии. С нетерпением жду результатов этого года!» — поделился мнением о проекте Илья Куприянов, один из создателей премии Russian Pharma Awards.

Важно отметить, что Russian Pharma Awards — это единственная в нашей стране премия, где победители определяются только на основе опыта и прикладных знаний специалистов, которые каждый день спасают и помогают делать жизни пациентов лучше. К голосованию приглашаются более 430 000 врачей, участников закрытого профессионального сообщества «Доктор на работе». О важности проекта рассказывает Иван Игоревич Кузнецов, врач — ортопед-травматолог Центральной районной больницы г. Лянтора: «Я стараюсь не пропускать ни одного года и принимать участие в голосовании. Я твердо верю, что, голосуя за надежные и проверенные препараты, я помогаю в первую очередь самому себе эффективнее вылечить больного. Я желаю, чтобы все победители премии и дальше радовали нас качественными и доступными по цене препаратами».

В этом году врачи сделают свой выбор в 21 номинации. Организационный комитет премии сделал акцент на нескольких наиболее актуальных в 2021 году категорий препаратов. Будет проведено сравнение предпочтений врачей в предыдущие годы и сейчас, что поможет оценить динамику в терапии различных заболеваний. Татьяна Евгеньевна Егорова, врач-педиатр ГОБУЗ ЦГКБ «Детская поликлиника» г. Великий Новгород, поделилась мнением об участии в голосовании: «Я педиатр, а мои пациенты самые маленькие. У современных детей очень много аллергий, нарушен обмен веществ, слабое здоровье. Поэтому очень хочется, чтобы лекарства, которые мы им выписываем, были безопасными, надежными и эффективными. Каждый год я голосую за самые надежные бренды, которые спасли не одну сотню жизней. Эта премия помогает не только определить лучших из лучших, но и привнести позитивные изменения в будущее».

В честь юбилея премии были созданы специальные номинации: «Социальный/благотворительный проект» и «Информационно-просветительский проект». Фармацевтические компании подавали заявки с описанием своих реализованных или проводимых в настоящее время проектов. Номинантами стали 22 проекта российских и зарубежных предприятий.