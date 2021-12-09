Генерал армии Куликов: «За действия рядовых полицейских должен отвечать их начальник»

Генерал армии Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ...Товарищ генерал армии, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас уже пообещал, что верхняя палата парламента поддержит принятые Госдумой поправки к Закону «О полиции».

- Да, Саша, я это уже смотрел. А тебя что там так привлекло?

- А - вот то, что полицейским разрешат - при определенных условиях - вскрывать машины и проникать в квартиры.

- Слушай, давай дождёмся, пока примут, будет конкретика какая-то, тогда я тебе и прокомментирую.

- Анатолий Сергеевич! Так я вам и сейчас точные формулировки скажу. Вдруг, тоже что поправите?

- Ну, хорошо, давай.

- При каких условиях полицейские смогут вскрывать машины? Закон будет дополнен статьей 15.1 – «Вскрытие транспортного средства». Однако, вскрыть авто полицейские смогут, если это требуется «для спасения чьей-то жизни, если это требует обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС (чрезвычайных ситуаций), также - при угрозе теракта или для задержания подозреваемых».

- Так...

- Кроме того, полицейские могут это сделать, «если есть подозрение, что водитель пьян или перевозит запрещенные к обороту предметы». Во втором случае «правоохранитель должен в течение суток известить владельца об этом и после вскрытия уберечь авто от посторонних», присутствие владельца при этом не обязательно. Ну, исходя вот из вашего опыта - как бы вы это все прокомментировали?

- То, что сейчас обозначено в условиях, при которых сотрудник может проникнуть в автомобиль, - они, эти условия, вполне обоснованные. На самом деле, может случиться такое. Но, главное, чтобы при этом не было злоупотреблений.

- Как этого добиться?

- Тут должна быть, может быть, санкция хотя бы старшего начальника, хотя бы - санкция устная. Потому что, сотрудники (исполнители. - А.Г.) бывают разные, и под видом этих условий (в чем-то, может быть, в конкретном случае, даже надуманных) могут проникнуть недобросовестные полицейские.

Видимо, при этом нужно, чтобы начальник был в курсе происходящего – чтобы сотрудник по телефону, по радиостанции ему доложил и попросил разрешения. А старший - он уже знает, кому можно доверять, а кому нельзя . Чтобы не было злоупотреблений – вот самое главное.

- Может быть, как раз эту вашу формулировку, товарищ генерал армии, и внесут. Ещё успеют. И ещё там, в проекте Закона, вот такая норма предусмотрена: «Полицейские смогут проникать в квартиры граждан». Вот - точная цитата: «В случае задержания преступника, полицейские смогут законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, оцеплять целые строения».

- Тоже обосновано.

- ...Согласно новым поправкам, «представляться задержанному они смогут уже после прекращения противоправных действий».

- Если в первом случае время не регламентируется... (Сотрудник успеет посоветоваться с начальством.) В данном же случае, когда он (человек, совершающийся противоправные действия. - А.Г.) укрывается, тут уже не до доклада начальнику, это вполне обоснованно, я бы поддержал.

- Очень активно обсуждают это всё юристы и комментируют одну из поправок, согласно которой полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

В общем, если человек дерется в каком-нибудь баре, его начинают крутить, а он кричит: «Представьтесь, кто вы такой».

- Тут не только это имеется ввиду. Допустим, взять, так сказать, порядок проникновения в квартиру, где укрылся только что вошедший или вбежавший туда преступник. Положено представиться полицейскому представиться? Ну, он и сделает это, конечно же, с удовольствием, когда его (правонарушителя) задержат.

- После принятие Госдумой поправок к закону, на эту тему также высказался председатель Координационного совета Межрегионального московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Знаете такого?

- Конечно, знаю.

- По его словам, в России полицейские будут все же редко взламывать квартиры и машины, «поскольку, в случае подобных неправомерных действий нести ответственность и возмещать ущерб будет именно сотрудник, а не отдавший приказ начальник».

- Это тоже правильно..

- К подобным мерам оперативники прибегают неохотно. Как бы вы это прокомментировали?

- Михаил Пашкин, так сказать, берет эту ситуацию из жизни. Это тоже как бы будет сдерживать. Я думаю, что опасения профсоюзного нашего лидера милицейского, они тоже вполне обоснованы, что будут - редко пользоваться этим правом.

Тем не менее, если есть необходимость, это как раз, наоборот, хороший аргумент в пользу того, что, при крайней необходимости, когда полицейский знает, что там (в квартире, в машине) наркотики и так далее - они вправе двери взламывать.

А нет, они задумаются… Это будет настораживать недобросовестных сотрудников. Это неплохо.

- Я так понял, что генерал армии Куликов здесь какую-то позицию такую занимает - нейтральную, что ли - дабы не навредить простым гражданам.

- Чтобы не было злоупотреблений нормами закона - вот это самое главное. А требования полиции на этот счет - я здесь коллег поддерживаю.

- То есть, вы считаете, что эти поправки новые в Закон «О полиции», когда их примет и верхняя палата, и подпишет президент, - они будут работать на благо России?

- Да.

- А что бы вы еще поменяли – зарплату, звания?

- Ну, это из другого закона уже. Речь идет о социальной защите, о пенсионном обеспечении. Вот тут много вопросов.

Когда некоторые депутаты предлагают убрать эти проценты и так далее, тут не очень хорошо.

- А что за проценты?

- Я просто смотрел выступление одного из депутатов, который выступал против надбавки к пенсиям - сотрудникам полиции, военнослужащим, - выше инфляции. Здесь есть вопросы.

- Я думаю, Анатолий Сергеевич, это будет то наше с вами интервью, которое - на пользу делу. Я, может быть, позвоню Павлу Крашенинникову, он глава Комитета Госдумы по законодательству. Знаете такого?

- Да, конечно. Привет ему передавай.

- Да, привет от вас передам и скажу, что такой материал опубликован, чтобы они, может быть, обратили внимание. А потом - он с Клишасом дружит, с Советом Федерации. Учтут ваши предложения тоже... Спасибо огромное, товарищ генерал армии!

- Будь здоров. До свидания.