Алексей Воробьев снял клип для протеже Игоря Крутого

Алексей Воробьев, который является режиссёром и сценаристом всех своих вирусных клипов, снял музыкальное видео для юной финалистки телепроекта НТВ «Ты супер!» Татьяны Мавроди. Инициатором этой коллаборации стал Игорь Крутой. Фото: Архив Воробьева

Алексей Воробьев, который является режиссёром и сценаристом всех своих вирусных клипов, снял музыкальное видео для юной финалистки телепроекта НТВ «Ты супер!» Татьяны Мавроди. Инициатором этой коллаборации стал Игорь Крутой.

«А давайте сделаем Тане клип! Я финансирую», - заявил Игорь Яковлевич после первого выступления Татьяны.

«Отлично. А я напишу песню. Лёша снимает!», - подключилась Ирина Дубцова.

«Я вливаюсь. Игорь, поделим расходы», - поддержала Диана Арбенина коллег по жюри в эфире одной из программ.

Фото: Архив Воробьева

16-летняя Таня из Калужской области настолько поразила зрителей и членов жюри своей трагической историей, что воодушевила звёздный судейский состав на съемки совместного клипа.

-Идея этого клипа родилась у меня прямо на сцене нашего проекта, - рассказывает Алексей Воробьёв, который не только снял и смонтировал эту работу, но и написал для неё симфоническую музыку.-Это история о том, что происходит, когда заканчивается шоу, выключаются камеры, и замолкает шум зрительного зала. Это непростая, но очень честная работа. Для большой аудитории мой творческой путь начался с такого же телепроекта, и я, как никто другой, знаю, что происходит с артистом, когда он остаётся наедине с собой. Когда он возвращается в реальность, где вместо аплодисментов и зрителей остаётся только его отражение в зеркале. Невозможно сосчитать, сколько молодых и талантливых ребят закончили свою карьеру в самом ее начале, потому что верили в чудо, но не верили в себя. Снимая эту историю, я хотел помочь юным артистам, кто, как и я, когда-то ждал чуда. Чудеса случаются. Но не с теми, кто в них верит, а с теми, кто верит в себя.

Фото: Архив Воробьева

Надеюсь, что этот клип поможет всем тем, у кого есть мечта. Поможет не сдаваться, даже когда весь мир против тебя,-говорит Алексей.

«Я писала песню уже зная сюжет клипа, который Лёша придумал, песню не только о силе, но и о любви, и о девочке, в которую не верил парень… Парень, в которого она была влюблена. Алексей снял по-настоящему глубокое, до мурашек кино!», - делится впечатлениями написавшая Тане песню коллега Алексея по жюри Ирина Дубцова.

Фото: Архив Воробьева

Напомним: Алексей Воробьев выступает режиссёром клипов других артистов не в первый раз: ранее он снимал музыкальные видео для Анны Семенович и многих других, в том числе - начинающих исполнителей.