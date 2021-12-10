Герои в белых халатах и угольной пыли: в Приморье подвели итоги выставки «Лица Труда»

Торжественное открытие фото выставки «Лица Труда». Фото: Вадим ПОПОВ

В приморском городе Спасск-Дальний торжественно открылась выставка «Лица Труда», посвященная людям рабочих специальностей. Тем, кто ежедневно стоит у станка, спасает жизни или добывает уголь, чья работа зачастую остается незаслуженно за кадром, но при этом крайне важна. Фотографы показали своими глазами врачей, автомехаников, фермеров, сварщиков, оленеводов и представителей других не менее важных специальностей со всей страны. Участники конкурса, который уже стал доброй традицией «Комсомольской правды» и «Партии Дела», кажется, вложили в работы частичку души, ведь эмоции при посещении выставки просто зашкаливают.

— Этот конкурс с партнерами из «Комсомольской правды» мы проводим уже четвертый год. Он призван обратить внимание на людей, которые каждый день трудятся на благо страны. Мы много слышим про цифровизацию и цифровую экономику, но хочу заметить, мы находимся в помещении, оно отапливается и освещается, мы сюда на чем-то приехали, дорожная техника чистит трассы, чтобы мы могли добраться и это все создается не представителями цифровой экономики и инстаблогерами, а трудягами. В выставке отражен труд людей, которые выращивают хлеб, работают на производстве, льют металл, строят сети, занимаются выпасным скотоводством. И этих людей крайне редко показывают по телевизору или в СМИ. Мы стараемся вернуть профессию Человека Труда на пьедестал, потому что без созидательного труда, без развития производства, без создания новых рабочих мест — страна просто не сможет развиваться, — отметил Секретарь Федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.

Секретарь Федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. Фото: Вадим ПОПОВ

Заявки на участие в конкурсе в этом году принимались с февраля по май. За это время в адрес «Комсомолки» поступили тысячи работ, из которых предстояло выбрать творческие кадры, наиболее отражающие суть фотовыставки. Первыми судьями стали сами читатели, а уж после —отбором фотографий занялось беспристрастное жюри, в состав которого вошли организаторы конкурса.

Конкурс позволил фотографам не только показать свое видение той или иной профессии, но и познакомить всю страну с «Лицами Труда». Свои двери для выставки в Приморье распахнул Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний. Здесь же прошла торжественная церемония награждения. Победу в номинации «Лучший молодой специалист» одержал Дмитрий Сигида из Уссурийска. Как оказалось, он уже участвовал в конкурсе ранее, однако удача мастеру фотографии улыбнулась именно в этом году.

— Я сам работаю токарем на Уссурийском локомотиворемонтном заводе. Фотографией увлекаюсь с 2017 года. Изначально снимал только природу, не так давно стал фотографировать и людей. Этот кадр как раз сделан у нас на заводе. Пробую свои силы в конкурсе уже третий раз. Дважды попадал в итоговую выставку и, честно говоря, в этом году не рассчитывал даже выиграть. До этого отправлял по 30-40 фото, а сейчас только две. Сьемка — постановочная. Хотел задействовать именно молодых ребят, но показать их в ретро-стиле, нашли соответствующую одежду 50-60 годов и старое оборудование. В следующем году обязательно буду участвовать снова. Уже сейчас начну снимать именно молодых специалистов и буду номинироваться в эту категорию, — поделился победитель.

Победу в номинации «Лучший молодой специалист» одержал Дмитрий Сигида из Уссурийска. Фото: Вадим ПОПОВ

Кстати, хобби фотографа поддерживает вся семья. На выставку он приехал с мамой и дочкой. В Уссурийск гордые за Дмитрия родственники вернулись с денежным сертификатом в 50 000 рублей.

— Я уже не в первый раз принимаю участие в награждении победителей, кстати, в прошлом году лауреат тоже был местный, значит богата Приморская земля талантами. Желаю, чтобы и дальше мы процветали, — обратился с напутственной речью к собравшимся председатель регионального отделения «Партии Дела» в Приморском крае, председатель Думы Спасского муниципального района Всеволод Ию.

Председатель Думы Спасского муниципального района Всеволод Ию. Фото: Вадим ПОПОВ

Со снимков, которые можно назвать произведением искусства, на посетителей смотрят уставшие, но не опускающие руки медработники, шахтеры с модельной внешностью и жизнерадостные фермеры. Столько разных профессий и людей со своими историями, и каждый достоин признания. В этом году победителей выбирали в пяти номинациях. Голоса распределись следующим образом:

Александр Барденцев (Магнитогорск) победил в номинации «Лучший портрет Человека Труда», главная номинация фотоконкурса;

Дмитрий Страхов (Москва) стал победителем в номинации «Любимая работа»;

Алексей Насыров (Казань) выиграл в номинации «Космический труд»;

Эдуард Смородинов (Чебоксары) стал первым в номинации «Лучший наставник»,

Дмитрий Сигида (Уссурийск) взыграл номинацию «Лучший молодой специалист».

Все финалисты получат денежные призы, однако точка еще не поставлена. Ведь отдать голоса за понравившиеся работы можно и во время фотовыставок в своих регионах. Организаторы предоставят поощрительные призы для народных любимчиков. Ну, а в следующем году, предлагаем принять участие в масштабном проекте всем желающим.

Фото: Вадим ПОПОВ

Выставка в Спасске-Дальнем будет работать до 6 января.