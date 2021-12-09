Союзники отказываются воевать за Украину один за другим

Литва не хочет воевать за Украину Фото: REUTERS

После заявления Байдена, что США намерены ввести против России очень крутые, но все-таки экономические санкции, и не будут рисковать собственными военными в том случае, если Москва агрессивно вторгнется на территорию Украины, эти слова подтвердили и другие официальные лица американской администрации. И, по всей видимости, они оказались спусковым крючком для тех, кто еще вчера клялся в верности Киеву в деле борьбы с Россией. Расчет на других союзников тоже не оправдался.

- У Украины есть свои силы, и в первую очередь она опирается на свою армию, - заявил глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас. - Мы прекрасно понимаем, что столько военных, сколько есть у самих украинцев, никакая страна НАТО прислать не может. Без сомнения, Украина понимает, что защита суверенитета - дело самой страны. А помощь других стран тоже необходима, но она может быть самой разной формы.

Более, чем просто прозрачный намек на то, что Украина должна рассчитывать только на себя в том случае, если развяжет конфликт с Россией. Заявление главы Минобороны Литвы равносильно обозначению реакции в виде санкций, аналогичных обещанным Байденом. А все знают, что литовские санкции – самые суровые во всем мире.

Правда, и тут многое будет зависеть от того, как станут складываться обстоятельства. Многие наблюдатели считают, что администрация Байдена не будет даже в этом случае вводить санкции против российских энергетических компаний, потому что сейчас в самих США цены на топливо выросли до весьма высоких значений. И дальнейший их рост совсем не в интересах властей.

Совершенно железным оказалась присказка про "дружбу дружбой, а табачок врозь". И, в принципе, для Украины это не должно было стать каким-то откровением. Еще совсем недавно та же Литва призывала Киев не покупать электроэнергию у Белоруссии и бойкотировать построенную и запущенную в эксплуатацию Белорусскую АЭС, и когда украинцы приняли решение следовать этому совету, Вильнюс в октябре начал закупать электричество у Минска, резко увеличив объемы закупок. Кстати, чуть позже и все той же Украине пришлось пойти по этому же пути.

Если даже в такой мелочи "партнеры" по антироссийскому фронту так кидают друг друга на ровном месте по мелочам, то совершенно понятно, что в чем-то большом надеяться на них нет никакого смысла. И украинцам, которые еще недавно гордо заявляли, что "весь мир с ними", стоит привыкать к совсем иным реалиям жизни.