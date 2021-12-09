Новогодние премии вместо повышения зарплаты: генеральный инспектор труда рассказал, законно ли это

Новый год на носу и многие по привычке ждут премии по итогам нелегкого трудового года. Фото: Shutterstock

Новый год на носу и многие по привычке ждут премии по итогам нелегкого трудового года. Но гарантированно получат это вознаграждение только работники 36% компаний. Еще в 29% контор выплачивать денежные поощрения будут только некоторым сотрудникам. Без новогодней премии останется каждый третий. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру, опросив более 1 тыс. представителей организаций во всех регионах России.

Комментируя эту новость, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов подчеркнул, что премии как таковые считает анахронизмом. Премией должна быть зарплата, которая платится за работу.

- Новогодние поощрения, конечно, можно рассматривать как разовые вознаграждения, но тем не менее Верховный Суд признал, что годовая премия эквивалентна понятию индексация заработной платы, - объясняет генеральный инспектор труда СПР. - Поэтому те 35%, которые не хотят выплачивать премию по итогам года, видимо, индексировать зарплату тоже не собираются, а значит, они нарушают и норму Трудового кодекса об обязательной индексации заработной платы. А инфляция, напомню, у нас инфляция все-таки высокая, а та, что касается потребительского сектора существенно выше, чем в целом по стране.

- Согласно исследованию, 33% компаний зарплату повышать не собираются. У них есть на это право?

- Они должны индексировать зарплату в соответствии с уровнем цен, это закон. Некоторые уклоняются от индексации, полагают, что та самая годовая премия и компенсирует отсутствие индексации. Если у компании нет ни годовой премии, ни индексации, то это незаконно.

- А что им за это грозит?

- Если даже один работник направит соответствующее обращение в Трудовую инспекцию, то возможен штраф за нарушение Трудового кодекса. Но для работодателя он, честно говоря, копеечный, порядка 50 тысяч руб. и несопоставим с теми же новогодними выплатами работникам.

КОНКРЕТНО

Будете ли платить работникам премии по итогам 2021 года?

Будем выплачивать всем сотрудникам — 36%

Выплатим премии только некоторым сотрудникам — 29%

Воздержимся от премий в этом году — 35%

По каким причинам вы не будете выплачивать премии?

Восстанавливаемся после последствий пандемии, поэтому отменили денежные поощрения — 42%

Не считаем правильным выплачивать новогодние премии — 15%

Отказались от денежных премий в пользу подарков для персонала — 14%

В этом году сотрудники не показали результатов работы, достойных премий — 7%

Решили не выплачивать премии, но провести корпоратив — 2%

Повысите ли зарплату персоналу в 2022 году?

Да — 67%

Нет — 33%

Насколько повысите зарплату?

На 10% — 80%

На 12% — 20%

Да, почти на треть — 3%

Да, на 40% — 2%.

Да, поднимем оклад в 1,5 раза — 3%

По данным Работа.ру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин: На повышение зарплат бюджетников выделим свыше 12 миллиардов рублей

Премьер рассказал, насколько выросли доходы казны (подробности)