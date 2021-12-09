Ради любви и страсти к играм: чем закончили доверчивые кассирши, вынесшие с работы сотни миллионов

В России накопилось уже достаточно много случаев, когда кассирши сбегали с работы, прихватив "на память" приличные суммы наличных. Фото: Shutterstock

Кассир Анна Григорьева из Ачинска, вынесшая с работы более 22 миллионов рублей и скрывшаяся в неизвестном направлении, сейчас у всех на устах. В соцсетях к ее преступлению отнеслись неоднозначно: одни пользователи осуждают, другие с завистью называют самой богатой женщиной России, а третьи подбадривают и советуют, где лучше прятаться на просторах России, чтобы органы не поймали и не отобрали ворованные деньги. Между тем, Анна – не первая «бегунья с банковскими миллионами», о которых шумела страна в последние годы. Вспомним хотя бы 33-летнюю Марию Кошелеву из Санкт-Петербурга: в декабре прошлого года украла из кассы автосервиса, в котором работала, аж 32 миллиона в рублях и валюте! «Взяв кассу», Маша сбежала, прихватив с собой мужа и дочку, которой тогда было 7 лет, и они успешно скрываются от правосудия и разгневанного работодателя до сих пор. Ну а что, деньги-то есть.

Объявление о розыске кассирши Анны Григорьевой из Ачинска.

Как пишет «КП»-Санкт-Петербург», в автосалоне Мария проработала пять лет. Тихая, исполнительная, неприметная. Но у начальства на хорошем счету. Муж ее, Виктор, тоже молодец. Все в дом. Машина хорошая. Дочка – лапочка. Но были у семьи долги: кредиты на 200 тысяч рублей. Сумма по нынешним временам не космическая. То ли из-за этого, то ли по другой причине, но в один прекрасный день тихая кассирша обчистила родной автосалон и вместе с семьей укатила в неведанные дали. Даже мать ее не знает, где скрывается Мария с мужем и дочерью. По слухам, они могут быть в Лондоне.

Мария Кошелева покинула рабочее место с наличными на сумму в 32 миллиона рублей.

Настя Черепанова. 7,5 миллионов рублей

Десять лет назад также гадали, куда запропастилась кассир первого класса Анастасия Черепанова. Можно сказать, это она открыла своеобразный список «небедных Насть», решившихся на хищение века. Так Черепанову, кстати, и прозвали «поклонники» - небедная Настя. Она работала на «Почте России» в городе Серафимовичи Волгоградской области. А как обчистила сейф, вместе с любовником, 36-летним Игорем Матюковым, кстати, женатым, укатила в Москву разгонять тоску, а потом пряталась в Краснодарском крае. Правда, дочь свою кассирша оставила с бабушкой. Пока бегали, Настя с возлюбленным успели вкусить красивой жизни: купили автомобиль за 3,5 миллиона, а потом и подержанный «хаммер», о котором всегда мечтал Игорь, сняли красивый дом, затарились красивой одеждой, мехами и украшениями. Зарплата у девушки была так себе, и поэтому тратила похищенные деньги Анастасия с остервенением. А потом парочка попала в руки полиции. Почти случайно: после ДТП. К тому времени у Насти и Игоря на руках оставалось 500 рублей из украденных 7,5 миллионов, предназначавшихся для выплат пенсий и зарплат.

Анастасия Черепанова обчистила отделение Почты России.

Перед лицом правосудия бедная небедная Настя вину признала сразу, мол, бес попутал, и всю вину взяла на себя. Хотя, как выяснит следствие позже, Игорь настойчиво уговаривал ее позаимствовать деньги. Любила она его, замуж за него хотела, вот и пошла на преступление. Чтобы обоим красиво было, богато. Зато ненаглядный жеста девушки не оценил и как мог отказывался от причастности к хищению денег. Не помогло. Анастасию в итоге осудили на 4 года колонии, а Игоря на пять.

А он, отбыв срок, написал книгу «Деньги ради любви».

Мария Озерина - 12 миллионов рублей, Екатерина Ониани – 13 миллионов

Спустя 7 лет в той же Волгоградской области громко заявила о себе 41-летняя кассирша крупного банка Мария Озерина. Дама с высшим образованием, степенная, входила то и дело в состав комиссии на выборах, а вот, поди же ты.

Мария, правда, никуда не убегала и ни от кого не скрывалась, а спокойно себе ходила деть за днем вечерами в хранилище и таскала по «зернышку» из пачек банкнот. И так в течение года вынесла из родного банка 12 миллионов 800 тысяч рублей. Недостача вскрылась в 2018 году после большой ревизии. Когда начали проверять всех причастных, имеющих доступ к хранилищу денег, Мария во всем призналась. И в том, что воровала денежку для того, чтобы делать ставки в электронном казино. Азартная кассир получила 3 года колонии.

Мария Озерина в течение года вынесла из родного банка 12 миллионов 800 тысяч рублей.

Кстати, ее землячка и «коллега» по преступлению 42-летняя Екатерина Ониани пока отделывается легким испугом. Кассир «Бинбанка» в 2017 году вынесла из отделения, в котором работала, 13 миллионов, и до сих пор где-то «бегает». Известно, что женщина готовилась к преступлению. Как и ее муж. За две недели до преступления он уехал в Грузию. Потом Катя забрала из школы документы своих детей, а потом и сама написала заявление об уходе. Следствие считает, что кассирша скрывается за пределами страны.

Анастасия Логинова - 4 миллиона рублей, Наташа Фильде - 8,6 миллионов

Но вернемся к небедным Настям. Шумную историю заварила Анастасия Логинова. Эпицентром скандала стал городок Лесосибирск под Красноярском. Дело было в 2012 году. Зимой. Настя Логинова увела со счета клиента банка, в котором работала, больше 4 миллионов рублей. Приворовывала частями на протяжении трех месяцев. Когда клиент понял, что что-то не то и заявился разгневанный в банк, Настя созналась. Мол я, мол, не корысти ради, а любви для. Был у девушки парень, 20-летний Евгений Рыбницкий, красавец, кровь с молоком, жениться обещал. Но все денег хотел много. Вот Настя и нашла способ порадовать любимого. Беременная от него была, отчаялась. А потом, на седьмом месяце, получила 3 года тюрьмы. Ее ребенок родился на зоне. А Евгения осудили на 5 лет 10 месяцев: потому что он оказался вовсе не женихом, а мошенником, который умышленно «влюбил» в себя молодую кассиршу и подбил на кражу. Причем, схему эту великий Лесосибирский комбинатор обкатывал не раз и не один.

Настя Логинова увела со счета клиента больше 4 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что вместе с другом Антоном Рукосуевым, которому вскоре дали 2,2 года колонии, он провернул тот же финт с другой банковской кассиршей, на этот раз в самом Красноярске, Наташей Фельде.

Познакомились Женя и Наташа в соцсетях, начали встречаться, и вскоре парень уговорил и ее украсть со счета состоятельного клиента несколько миллионов. И Наташа согласилась. В итоге – минус 8 миллионов 600 тысяч рублей с чужого счета. Но Наташу судьи пожалели и сажать не стали.

- Так получилось, что в школе и в университете я отдавала все свое время учебе, - сказала в последнем слове девушка. - После получения диплома я устроилась на работу в банк. «Вконтакте» я состояла в специальной группе нашего банка, где меня и нашел Евгений. Я понимала, что то, что он просит незаконно, но я боялась его потерять… Мне очень стыдно перед моими родителями, что я не оправдала их надежд, усугубила болезнь моей мамы. Из-за меня им пришлось продать единственную корову и автомобиль, чтобы возместить ущерб банку.

Анастасия Фролова – 25 миллионов рублей

Следующая небедная Настя «всплыла» в Перми.

24-летняя бухгалтер в Агентстве содействия инвестициям Пермского края Анастасия Фролова, тихая и скромная.

Начальство девушку настолько ценило, что наделило правом подписи финансовых документов. Благодаря этому в 2012 году Настя перевела на счет фирмы в Дубае, которую сама и открыла, 25 миллионов рублей, а потом исчезла с радаров, затерявшись ориентировочно где-то в районе Арабских Эмиратов. А компанию ей в бегах составил известный пермский ресторатор и владелец ночных клубов Евгений Татаркин. Вдвое старше, женатый и состоятельный.

Компанию Анастасии в бегах составил известный пермский ресторатор и владелец ночных клубов Евгений Татаркин.

- Мы с ней встречаемся периодически. Где-то раз в месяц. Они почему-то влюбляются, и так откровенно! А я-то пытаюсь объяснить, что ничего не будет, что я никогда на них не женюсь, что им всем, в общем-то, пора бы уже замуж выходить. А они ни в какую! – говорил когда-то одному из пермских каналов состоятельный ловелас, как бы намекая не несерьезность отношений с отчаянной Анастасией. Но она-то любила.

В любом случае Татаркин следствием был признан соучастником и его вместе с Анастасией разыскивают до сих пор.

Екатерина Маркова – 20 миллионов

А теперь поедем в Новосибирск. Там в том же 2021 году (и снова зимой, что интересно) скромная 23-летняя операционистка банка «Русский стандарт» Екатерина Маркова украла у своего работодателя 20 миллионов рублей.

Она фальсифицировала три приходных кассовых ордера, но деньги в кассу так и не поступили. Миллионы отправились на платежные карты подставных лиц. А через несколько дней Катя вынесла с работы наличкой дневную выручку (750 000 рублей , 1150 долларов и 1100 евро), а инкассаторам сдала муляжи из резаной бумаги. Прямо, как в кино.

- Я уверен, что мою сестру кто-то науськал, - сказал «КП»-Иркутск» брат девушки.

Известно, что за полгода до ограбления Катя переехала в Новосибирск из Иркутска. Там у нее появился парень – вроде бы намечались серьезные отношения. Что у них произошло, непонятно, но незадолго до кражи денег, Катя выставила на страничке в соцсети свою фотографию с надпись: wanted («разыскивается»). Девушку ищут по сир пор.

Луиза Хайрулина – 25 миллионов рублей

И замыкает наш своеобразный рейтинг история башкирской кассирши «Россельхозбанка» Луизы Хайрулиной из Салавата, которая с сентября 2017 года по 27 мая 2019-го в обычном пакете вынесла с работы в общей сложности 25 млн рублей в разной валюте. А 27 мая, умыкнув последний миллион наличкой, испарилась в неизвестности вместе с мужем Маратом и двоими детьми, 8-ми и 12-лет.

Месяц семья бегала от правосудия, а попалась в Казани. К тому времени Марат, ради которого, как вскоре выяснилось, и преступила закон Луиза, проиграл на ставках все, что утащила из банка супруга.

Кассирша «Россельхозбанка» Луиза Хайрулина с сентября 2017 года по май 2019-го в обычном пакете вынесла с работы в общей сложности 25 млн рублей в разной валюте.

«Луиза по своему характеру была очень доверчива и даже наивна, – процитировал слова Марата гособвинитель. – Меня она слушала беспрекословно… А я до последнего верил, что смогу отыграться».

В итоге драма закончилась тюрьмой: Салаватский суд приговорил кассиршу к пяти годам колонии общего режима, а ее мужа-игромана - к шести.