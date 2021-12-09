Певец купил новенький Мерседес за 15 миллионов рублей

После внезапной смерти 47-летней супруги Прохора Шаляпина миллионерши из Канады Татьяны Дэвис в соцсетях начали гадать, будет ли певец биться за наследство. Артист заверил kp.ru, что миллионы жены ему не нужны.

Однако деньги у Прохора Шаляпина, похоже, есть.

Певец купил новенький Мерседес за 15 миллионов рублей. Ранее такие траты ему были не по карману. Блогеры вспомнили, что ещё до свадьбы Татьяна Дэвис оформила на Шаляпина четыре квартиры в Москве. Не исключено, что певец решил их продать, а на полученные деньги купил дорогое авто.

Прохор Шаляпин транжирит деньги покойной жены

Сам артист дорогостоящую покупку пока никак не прокомментировал.

Напомним: жена Прохора Шаляпина заразилась ковидом на третий день после свадьбы с певцом в Лас-Вегасе. В больнице женщина пробыла полтора месяца и там же скончалась, не приходя в сознание.

Татьяна Дэвис - миллионерша из Канады. Русская семья Дэвис в 90-е годы переехала на ПМЖ в Канаду и сколотила там немалое состояние. С Прохором Шаляпиным Дэвис была вместе почти два года. Татьяна не экономила на молодом муже, каждое свидание с Шаляпиным обходилось ей в несколько миллионов рублей. Пара останавливалась в лучших отелях мира, плюс Дэвис покупала Шаляпину наряды в модных бутиках. Свадьба Шаляпина и Дэвис обошлась паре в 15 миллионов рублей.