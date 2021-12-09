Российская военная база в Таджикистане получила современные танки

Фото: Министерство обороны РФ

На территории 201-ой военной базы в Таджикистане прошла торжественная передача экипажам 30 новых танков Т-72Б3М.

- Во время зимнего периода обучения российские танкисты пройдут переподготовку на новые образцы техники, проведут занятия по вождению и огневой подготовке. Также запланировано участие новых танков в не менее 40 разноплановых учениях, в том числе с другими подразделениями соединения, - сообщили в Минобороны России.

Модернизированные танки Т-72Б3М получили на заводе улучшенные боевые характеристики. По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, боевая машина оснащена новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором.

Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

В Минобороны также добавили, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику БМП-2М и БТР-82А, противотанковые подразделения получили управляемые ракетные комплексы "Корнет", зенитные - всепогодные комплексы "Верба", также поступили снайперские винтовки АСВК-М "Корд" и автоматы АК-12.

- Силы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут пресекать попытки проникновения экстремистов из Афганистана в Центральную Азию. Организация остается надежным гарантом стабильности в Центральной Азии и способна обеспечить безопасность стран региона, - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он также отметил, что "в целях нейтрализации деятельности международных террористических организаций планируется продолжить совместно с партнерами по ОДКБ и ШОС реализацию мер по поддержанию стабильности и безопасности в регионе" и назвал деятельность террористических организаций "ИГИЛ" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ) основным дестабилизирующим фактором в Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах, чему во многом способствует успех движения "Талибан" (запрещена в РФ) в Афганистане.

При этом Герасимов подчеркнул, что "система безопасности, выстроенная в этой стране за время нахождения там войск западной коалиции, продемонстрировала неспособность противостоять внутренним угрозам и развалилась до завершения их вывода".

- Последствия обвала обстановки стали проблемой не только для граничащих с Афганистаном стран и государств Центрально-Азиатского региона, но и для мирового сообщества в целом, - констатировал начальник Генштаба.