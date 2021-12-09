«Состояние выросло в 10 раз»: Назван миллиардер, быстрее всего заработавший на коронавирусе

Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Авторитетный журнал Forbes подсчитал состояние всех самых богатых людей мира. В «платиновый» клуб входят те, чей капитал превышает миллиард долларов. Таких людей по всему миру чуть больше 2600 человек. Им принадлежат компании и другие активы на сумму более 13,6 трлн долларов. И в последние два года их состояние выросло примерно на треть.

Больше всего озолотились американские толстосумы. Они стали богаче почти на триллион за последний год. На Западе отличились владельцы технологических компаний – Tesla, Google, Oracle и Microsoft. На втором месте по росту капитала – индийские бизнесмены (+ $210 млрд). И на третьем – россияне (+ $145 млрд). Здесь больше всего отличились основатель Telegram Павел Дуров и совладелец Wildberries Татьяна Бакальчук.

Состояние последней видные подсчитыватели чужого богатства оценили в $13 млрд. Это 13-й показатель в России и 165-й по миру. Но примечательно другое. За год капитал россиянки вырос более чем в 10 раз. И по этому показателю (скорости прироста) Бакальчук обогнала всех остальных участников рейтинга Forbes. Онлайн-маркетплейс Wildberries стал одним из выгодоприобретателей от пандемии ковида.

Каждый день покупатели оформляют на платформе 1,5 млн заказов, на складах лежит 140 млн товаров, с маркетплейсом работают 234 тыс. поставщиков, во всех регионах страны открыты 120 тысяч пунктов выдачи заказов, а выручка компании только за первые шесть месяцев этого года составила 300 млрд рублей.

Показатели компании с каждым месяцем увеличиваются. Но перспективы роста все равно остаются. Недавно российский маркетплейс начал международную экспансию – в надежде приблизиться к показателям глобальных игроков. Для сравнения, состояние владельца Amazon Джефа Безоса составляет $200 млрд, а капитализация его компании примерно в сто раз больше российского аналога.