МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России

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Компания «МегаФон» планирует к 2024 году запустить частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России. Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов, беспилотных аппаратов», – отметил член правления – исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов. По его словам, даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей. «Мы рассчитываем, что развёртывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала. Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», - добавил Василий Номоконов.

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». МегаФон обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее, проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети», – резюмировал Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.