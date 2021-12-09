Константина Хабенского настигло еще одно горе после смерти жены от рака

Актер Константин Хабенский и управляющий директор благотворительного фонда К.Хабенского Алена Мешкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Директор благотворительного фонда Константина Хабенского умерла после многолетней борьбы с раком. Алена Мешкова была близким актеру человеком. Женщина скончалась через 13 лет после трагического ухода жены артиста Анастасии.

Константина Хабенского настигло новое горе. Умерла его правая рука Алена Мешкова. Она занималась благотворительностью, помогала вместе с актером детям, больным раком.

Мешкова довольно долго боролась с онкологическим заболеванием, проходила курсы химиотерапии. Алена посвятила благотворительности последние девять лет своей жизни.

"Ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор Фонда Алена Мешкова - наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была", - сообщили в благотворительной организации Хабенского.

Стоит отметить, что более десяти лет назад в семье актера случилась беда. Врачи обнаружили у жены знаменитости рак головного мозга. Насте сделали две сложные операции, семья переехала в Америку продолжать лечение. В 2008 году 33-летняя женщина скончалась. Константин остался с годовалым сыном Ваней на руках.

Позже мальчик с бабушкой Инной Глебовной переехали в Барселону. Актер часто приезжал в Испанию, чтобы провести время с сыном. Иван изучал испанский, каталанский, английский и французский языки. Мальчик говорит на них практически свободно. Сейчас Иван и бы теща актера переехали в Москву. "Переезд Ивана и Инны Глебовны - это осознанный шаг. Возвращаться в Барселону они вроде бы не планируют", - рассказали знакомые семьи.

Еще при жизни жены в помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга Константин организовал благотворительный фонд. "Чтобы отвлечь жену от ее болезни, я предложил ей заниматься помощью другим - детям с этой же болезнью. И она начала. Мы начали вместе, потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история", - рассказывал Хабенский.