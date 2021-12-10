Надувной фламинго и живая лама: обладательница премии Муз-ТВ записала клип для Авито

В новой рекламной кампании Авито Доставки поучаствовала известная обладательница премии Муз-ТВ Клава Кока. Она записала клип «Все, что я захочу (Авито)». Слова песни исполнительница написала сама, это ее первый опыт создания композиции для бренда. Креативную концепцию клипа разработали Black Star совместно с Авито.

В центре сюжета – Клава Кока, которая заказывает товары с Авито Доставкой и с помощью них создает вокруг себя атмосферу праздника. Певица покупает на Авито музыкальную колонку, барабанную установку, вазу, разноцветную лампу, надувного фламинго - все предметы преображают пространство вокруг нее. По замыслу создателей клипа, это иллюстрирует уникальный внутренний мир артиста. Заканчивается ролик доставкой роскошного красного платья и появлением в кадре живой ламы, которую кормит Клава Кока. На протяжении всего клипа поклонники приносят Клаве красивые посылки из пунктов выдачи и становятся участниками ее танца.

«Все в тебе нашла я, как на Авито!», - поет Клава Кока. - Все, что я захочу, ты мне доставляешь!»

А на Авито, как известно, действительно можно найти все. На этой крупнейшей торговой онлайн-платформе ежемесячно совершают покупки около 50 млн человек. В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность. Товар можно приобрести у покупателя даже, если вас разделяют тысячи километров.

Клип Клавы Кока вышел 6 декабря. Его можно посмотреть на YouTube, в соцсетях, в популярных сообществах и Telegram-каналах, кроме того, Авито готовит Tik Tok челлендж.

- Наш совместный проект с Авито Доставкой - это не только огромная проделанная работа, вложенное вдохновение в написание песни, но еще и невероятные съемки клипа с живой ламой! Я очень рада, что могу стать частью такого большого проекта и еще раз напомнить людям, что какая бы у нас ни была пустота в душе - главное уметь радовать себя! - рассказала Клава Кока.

По словам руководителя маркетинга вертикали «Товары» в Авито Даниила Заболотного, «Авито» захотелось порадовать покупателей, настоящий записав хит уходящего года в исполнении Клавы Кока. Песня действительно вышла энергичной и запоминающейся.

- Спасибо Клаве за этот эксперимент. Все сложилось: самая популярная и любимая артистка записала трек для самого любимого и популярного сервиса в России. Впереди Новый год, и нам хотелось напомнить нашим пользователям, что покупать и дарить подарки своим родным и близким стало еще проще с Авито Доставкой, - замечает Даниил Заболотный.