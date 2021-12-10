Как Нобель связывает Сталина и Николая II

Альфред Нобель, фото 1896 г. Фото: ru.wikipedia.org

Вся семья шведов Нобелей и самый знаменитый из братьев, Альфред, который ушел из жизни 10 декабря 1896-го в итальянском Сан-Ремо, много лет была тесно связана с Россией.

«Комсомолка» изучила, как протянулся через годы «русский» след Альфреда Нобеля и его всемирной премии №1.

АЛЬФРЕД ИЗОБРЕТАЛ И ВЗРЫВАЛ

142 года назад три брата из Швеции - Альфред, Роберт и Людвиг - основали в России «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». Кратко - «БраНобель».

По легенде, именно Альфред первым увидел перспективы бакинской нефти. Он сообщил брату Людвигу об интересе к участкам на Каспийском шельфе на Парижской бирже, у знаменитой семьи Ротшильдов. Нобели опередили Ротшильдов

В итоге 39 лет предприятие братьев-шведов, которое добывало и перерабатывало нефть в Баку, Грозном и Челекене и продавало нефтепродукты (главное - керосин) не только по всей России, но и в Европе, считалось крупнейшей нефтекомпанией самой большой империи мира.

В конце 70-х годов XIX века именно Нобели модернизировали добычу южнокаспийского «черного золота». А разработкой нефтепровода с паровым насосом занимался как раз Альфред — вместе с русским инженером Владимиром Шуховым (будущим создателем знаменитой Шуховской башни). До возведения первого, 9-километрового нефтепровода ценную жидкость возили на мулах в специальных бурдюках, потом в деревянных бочках. Нобели же внедрили машинное бурение и с тем же Шуховым придумали перевозить ее в вагонах-цистернах. А на родине, в Гетеборге, заказали и построили первый в мире нефтеналивной танкер на 400 тонн.

Штаб-квартира товарищества в Санкт-Петербурге располагалась на набережной Екатерининского канала в особняке Горчакова. 30 лет назад на Петроградской набережной был открыт монумент Альфреду Нобелю. Который меньше, чем братья, прожил в России, но встретил здесь свою первую настоящую любовь. Девушку по преданию звали Александра, Альфред делал ей предложение, но был отвергнут. Он уехал в Европу, где в разных странах занимался работами в области взрывчатых веществ, и имел столь приличные доходы от этого, что серьезно помогал живущим в Российской империи Людвигу и Роберту инвестициями в нефтяной бизнес.

ТОЛСТОЙ НЕ ХОТЕЛ ДЕНЕГ

Одним из первых русских номинантов на премию Нобелевского фонда, который был основан по завещанию Альфреда Нобеля 27 ноября 1895-го, оказался… император Николай II. Самодержец российский инициировал созыв мирной конференции 1899 года в Гааге. Там приняли три конвенцию, в том числе О мирном решении международных столкновений и О законах и обычаях сухопутной войны. На Премию мира царя выдвинули в 1901-м. Но Нобелевский комитет отдал «приз» инициатору создания Международного Красного креста швейцарцу Анри Дюнану и основателю «Международной Лиги мира» французу Фредерику Пасси.

Восемь (!) раз , начиная с 1901 года, номинировался российский юрист-международник Федор Мартенс. Именно Федор Федорович, член «Постоянной палаты третейского суда» в Гааге, разработал концепцию мирного разрешения споров между странами. Это он вел основную организационную работу по гаагским конференциям 1899 и 1907 годов. Однако каждый раз находились «более достойные» кандидаты на премию мира.

Юрист-международник Федор Мартенс. Фото: ru.wikipedia.org

Пять (!) раз, также с 1901 года, выдвигался Лев Толстой. Но секретарь Шведской академии Карл Вирсен протестовал: «Этот писатель осудил все формы цивилизации и настаивал взамен их принять примитивный образ жизни, оторванный от установлений высокой культуры». А профессор Альфред Йенсен заявил про «Войну и мир» , что роман «лишен понимания истории». Сам Лев Николаевич в 1906-м написал в академию: «Я был очень доволен, что Нобелевская премия не была мне присуждена… Это избавило меня от большого затруднения – распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, могут приносить только зло...». 49 писателей Швеции во главе с Августом Стринбергом направили в академию протест против «игнорирования» Толстого.

Четырежды, с 1918 по 1933 годы, номинировался Максим Горький. В 1918-м пресловутый Йенсен назвал русского буревестника «уставшим, давно выжатым писателем и двойственной личностью», а в 1933-м профессор Генриха Шюк отмечал в творчестве Горького «эволюцию от дурной первомайской риторики к прямой дискредитации власти и агитации против неё», а поздние работы считал достойными «совершенно убийственной критики». В тот год он проиграл Ивану Бунину. После чего Марина Цветаева написала: «Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи. Но — это политика, король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому».

Писатель Максим Горький в 1926 г. Фото: ru.wikipedia.org

Также четыре раза с 1963 по 1966 годы в нобелевских списках сиял Владимир Набоков. Заблокировал кандидатуру родившегося в российской империи, но живущего в США знаменитого русско-американского писателя член Шведской академии Андерс Эстерлинг. Своё решение швед пояснил так: «Автор аморального и успешного романа «Лолита» ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию». В 1966-м Набоков «уступил» Шолохову — это решение стало редким примером реверанса Нобелевского комитета в сторону Москвы.

Дважды возникала фигура Иосифа Сталина. Первый раз лидер СССР попал в номинанты Нобелевской премии мира в 1945 году за победу над нацизмом во Второй мировой — вместе с президентом США Франклином Рузвельтом и британским премьером Уинстоном Черчиллем. Но шведские академики предпочли «великой тройке» бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Корделла Халла «за работу по созданию ООН». В следующий раз Сталина выдвигали в 1948-м, но тогда же хотели номинировать и знаменитого индийца Махатму Ганди, а его убили в том же году — и премию мира решили не вручать никому.

ГОРБАЧЕВ ЖЕРТВОВАЛ БОЛЬНИЦАМ

«Стоимость» нобелевских премий каждый год разная (общий объем инвестированного капитала Нобелевского фонда в 2020-м достиг 616.2 млн долларов США). Начинались выплаты со 150 тысяч шведских крон, добравшись до 1.2 млн долларов в ХХI веке. И наши соотечественники распоряжались полученной премией совершенно по-разному.

Вот самые яркие примеры.

Первый русский лауреат Нобелевки физиолог Иван Павлов на полученные от Нобелевского комитета деньги (тогда это было около 180 000 крон) создал Институт физиологии, директором которого он был до 1936 года.

Биолог Илья Мечников всю сумму направил на развитие Института Пастера в Париже, где Илья Ильич в 1908-м заведовал лабораторией, изучавшей иммунологию.

Физик Жорес Алферов создал на «скандинавские» миллион долларов Фонд поддержки образования и науки при физико-техническом институте им.Иоффе.

Писатель Иван Бунин, получив около 750 тысяч французских франков, по словам поэтессы Шаховской их просто спустил: «Он раздавал «пособия» эмигрантам, жертвовал разным обществам, устраивал пирушки, остаток вложил в «беспроигрышное дело» и остался ни с чем».

Поэт Иосиф Бродский значительную часть из «нобелевских» 340 тысяч долларов вместе с артистом балета Михаилом Барышниковым вложил в ресторан «Русский самовар» на Манхэттене, в Нью-Йорке, - после того как ему наутро после вручения премии позвонил владелец этого ресторана Михаил Каплан со словами «Ты теперь богатый»...

Романист Михаил Шолохов из своей премии вернул государству 3 тысячи долларов, которые ему выдали на поездку на награждение и собственную «экипировку», на несколько тысяч долларов приобрел два десятка английских свитеров для друзей в России и подарок для Брежнева - охотничий «винчестер», по просьбе одного из сыновей купил «Мерседес» и организовал для всей семьи путешествие по Италии, Франции, Британии и...Японии. На оставшиеся средства в станице Вешенской, где жил автор «Тихого дона» построили клуб и библиотеку.

Писатель Александр Солженицын, попросив своего иностранного адвоката разместить «нобелевские» деньги в шведский и швейцарский банки, 6 лет спустя смог купить в американском городке Кавендиш в штате Вермонт полсотни акров (16 гектаров) земли, на которых располагались два просторных дома .

Нобелевскую премию мира Михаил Горбачев получил за год до того, как перестал быть президентом СССР. В 1990-м она составляла 4 миллиона шведских крон и почему-то 500 млн итальянских лир. Эти деньги были конвертированы и переведены по указанию лауреата в 4 детские больницы Советского Союза — для их модернизации и закупки современного оборудования. 350 тысяч долларов США поступило хирургической клинике городской клинической больницы №1 им. Пирогова, 217 тысяч — Республиканской детской клинической больнице в Москве, по 150 тысяч — детскому отделению Могилевской областной больницы (Белорусская ССР) и многопрофильной райбольнице в Аральске (Казахская ССР).

Медаль Нобелевской премии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ, РОДИВШИЕСЯ В РОССИИ (СССР)

1904. Иван Павлов. Физиология и медицина. «За работу физиология пищеварения»

1908. Илья Мечников. «Физиология и медицина. «За труды по иммунитету»

1956. Николай Семенов. Химия. «За исследование в области механизма химических реакций»

1958. Борис Пастернак. Литература. «За значительные достижения в современной лирической поэзии, за продолжение традиций великого русского эпического романа»

1958. Павел Черенков, Игорь Тамм, Илья Франк. Физика. «За открытие и истолкование эффекта Черенкова»

1962. Лев Ландау. Физика. «За пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия»

1964. Николай Басов, Александр Прохоров. Физика. «За фундаментальные работы в области квантовой электроники, создание излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе».

1965. Михаил Шолохов. Литература. «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

1970. Александр Солженицын. Литература. «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы»

1975. Леонид Канторович. Экономика. «За вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

1975. Андрей Сахаров. Премия мира. «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира… и мужественную борьбу со злоупотреблением властью».

1978. Петр Капица. Физика. «За его базовые исследования и открытия в физике низких температур».

1990. Михаил Горбачев. Премия мира. «В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который… характеризует важную часть жизни международного сообщества».

2000. Жорес Алферов. Физика. «За разработки в полупроводниковой технике».

2003. Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург. Физика. «За создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3».

2010. Константин Новоселов. Физика. «За новаторские эксперименты по исследованию двумерный материал графена»

2021. Дмитрий Муратов. Премия мира. «За усилия по защите свободы выражения мнений»

РОССИЯНЕ, СМЕНИВШИЕ СТРАНУ (И ГРАЖДАНСТВО)

1933. Иван Бунин. Литература. «За строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер». Франция

1973. Василий Леонтьев. Экономика. «За развитие метода «затраты-выпуск». США

1977. Илья Пригожин. Химия. «За работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур». Бельгия

1987. Иосиф Бродский. Литература. «За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». США

2007. Леонид Гурвич. Экономика. «За создание основ теории оптимальных механизмов». США

2010. Андрей Гейм. Физика. «За новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена». Нидерланды