С Нового года Москва полностью перейдет на электронные больничные, а пособие при рождении ребенка будут выплачивать без заявлений

Наталья Сидорова, управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ

ОТКЛИКИ РАБОТНИКОВ: «ВСЕ ПОЛУЧИЛ, ПРЕКРАСНО»

- Сегодня на учете в Московском региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС РФ) состоит свыше 546 тысяч страхователей (то есть организаций-работодателей. - Ред.). Работающих граждан больше 7 миллионов, - сообщила на круглом столе, организованном «Комсомольской правдой» совместно с ФСС РФ, управляющий Московским региональным отделением Фонда Наталья Сидорова. - Сейчас у нас в городе имеют лицензию на выдачу больничных листов свыше 1100 медицинских организаций различных форм собственности. В 2020 году в Москве было выдано более 6 миллионов электронных больничных листов и более 4 миллионов бумажных. На сегодняшний день за 2021г. в городе выдано уже более 2,5 миллиона электронных больничных и более чем 2,3 миллиона бумажных листов. Сегодня мы уже можем с уверенностью сказать, что все медицинские организации города полностью готовы к выдаче электронных больничных листов.

Как показал процесс перехода на прямые выплаты в этом году, все наши работодатели готовы принимать электронные больничные листы.

Напомним, в 2021 году в России завершился переход к механизму прямых выплат пособий Фондом социального страхования. Теперь больничные, пособия по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за малышом до полутора лет работникам выплачивает не работодатель, а напрямую Фонд. Наступающий 2022-й год ознаменуется окончательной заменой бумажных больничных листов на электронные листки (ЭЛН). Участники круглого стола - представители крупных столичных организаций-работодателей рассказали, как был воспринят переход к ЭЛН:

- С электронными больничными листами никаких проблем у сотрудников не возникает, - отметила главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «ЧАЗ Мэнпауэр» Татьяна Замуруева. - Если ЭЛН правильно оформлен, работнику достаточно сообщить нам номер больничного листа. Сначала люди относились к нововведению с опаской: как они будут получать пособия по временной нетрудоспособности? Но когда мы обработали первые электронные больничные, прямо на следующий день отправили необходимые данные в ФСС, и там все сделали не за 10 дней, как было положено раньше, а гораздо быстрее - у меня тут же пришли отклики от сотрудников: я все получил, прекрасно. Сейчас проблем нет.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ

По итогам года стало понятно, какие преимущества дает механизм прямых выплат пособий. Об этом рассказал начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Московского регионального отделения ФСС РФ Андрей Батуев:

- Работодатель передает условия исчисления, а непосредственно сам расчет и перечисление денежных средств производит Фонд социального страхования.

Ирина Куракина, ведущий бухгалтер Большого театра

Цели проекта «Прямые выплаты» - полнота и своевременность обеспечения граждан социальными пособиями, напомнил эксперт. Основные преимущества механизма, по словам Батуева:

- гарантия получения пособия независимо от финансового состояния работодателя;

- правильность и своевременность начисления пособия;

- возможность выбора способа получения пособия застрахованным лицом - на расчетный счет, банковскую карту «Мир» или почтовым переводом;

- сроки выплат пособия не связаны со сроками выплат заработной платы.

ПРОАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

В 2022-м году ФСС РФ переходит на проактивное взаимодействие по назначению пособий. Так, если работник заболеет и уйдет на больничный, Фонд получит информацию от медорганизации об открытии/закрытии больничного листа. От Пенсионного фонда - данные о работодателе. Затем Фонд сам проинформирует работодателя об открытии, закрытии листка нетрудоспособности, о праве застрахованного лица на получение пособия по временной нетрудоспособности. Работнику не понадобится ни сообщать данные о больничном листе, не писать заявление о назначении пособия.

В случае рождения ребенка пособие будет назначаться Фондом на основании данных органов ЗАГС и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Молодые родители будут избавлены от лишних хлопот.

«Задача проактивного назначения пособий – инициация назначения пособия со стороны Фонда социального страхования и доведение работодателю и застрахованному лицу информации о праве на пособие. Плюсом к этому идет взаимодействие Фонда социального страхования с Пенсионным фондом. Информация поступает очень быстро. То есть в течение одного дня после поступления информации о закрытии больничного листа, работодатель уже должен получить уведомление о праве на пособие сотрудника и пред заполненный реестр сведений, необходимый для назначения пособия. Со всех сторон все будут уведомлены. Поэтому проактивное назначение – наше будущее», - отметил Андрей Батуев.

Андрей Батуев, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Московского РО ФСС РФ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ - ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Еще одно важное нововведение - электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью. Наталья Сидорова рассказала, как реализуется такой механизм в Москве: «Мы в электронном виде взаимодействуем с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. Департамент подтверждает, какие технические средства реабилитации полагаются человеку в соответствии с его индивидуальной программой реабилитации. Если нам сообщают, что получатель ТСР не обеспечен положенным ему изделием, то мы в соответствии с установленными правилами определяем сумму электронного сертификата на приобретение изделия».

Сертификат в электронном виде отправляется непосредственно человеку, который его может использовать для приобретения средств реабилитации с помощью карты «Мир», пояснила руководитель Московского отделения ФСС РФ.

- У нас уже есть первый опыт, мы выдали сертификаты на опору и на кресло-коляску. Проект будет активно развиваться в 2022-м году, - отметила Наталья Сидорова.