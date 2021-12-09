Яндекс.Маркет запустил рассрочку на товары стоимостью до 200 тысяч рублей

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На Яндекс.Маркете появилась новая услуга. Теперь дорогие товары можно взять в рассрочку, без комиссий и переплат. К примеру, давно собирались купить новый ноутбук, телевизор, мебель, лыжи, велосипед или какое-то дорогое спортивное обмундирование, но, если сразу платить, то сумма кажется слишком большой. А вариант с кредитом не нравится из-за последующей переплаты. На маркетплейсе совершать покупки стало удобнее. Товар можно получить уже сейчас, а платить за него частями. Причем стоимость покупки не изменится. Сколько изначально тот или иной заказ стоил, столько же и заплатите, только не сразу.

ДВЕ МИНУТЫ И ПОКУПКА УЖЕ ВАША

Рассрочку Маркет запустил вместе с Тинькофф. Напомним, ранее рассчитаться за покупки на сервисе можно было только в кредит или с помощью сервиса Сплит, позволяющего оплачивать частями товары стоимостью до 60 тысяч рублей. Но на более дорогие позиции эта опция не распространялась. И срок для оплаты был не больше, чем полтора месяца. На более долгое время нужно было оформлять кредит.

Максимальная сумма рассрочки у Тинькофф Кредит Брокера – 200 тысяч рублей. Оформление быстрое, занимает буквально 2 минуты. Рассрочку можно взять на три месяца, полгода, год и максимальный срок для погашения – два года.

Оформить товар в кредит, или через Сплит можно и сейчас.

НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УСЛУГА

В рассрочку без комиссий и переплат можно приобрести что угодно, кроме онлайн-подписок на различные услуги и сервисы, карт оплаты, продуктов и других позиций из Лавки. Кроме того, рассрочка не действует на рецептурные лекарства и другие товары, которые нужно оплачивать в пункте выдачи заказов.

Рассрочка оформляется непосредственно при покупке товара. Никакие бумаги подписывать не нужно, сделка проводится онлайн с помощью смс, которую отправят на ваш номер. Если после покупки по какой-то причине решите вернуть товар, погашенную вами часть средств банк вернет обратно. Вносить платежи удобно. Можно делать это через мобильное приложение банка, онлайн-переводами, в терминалах банкомата, в салонах мобильной связи и у других партнеров Тинькофф.

МАГАЗИНАМ ЭТО ТОЖЕ ВЫГОДНО

По данным аналитиков Яндекс.Маркета, от новой опции в выигрыше будут не только покупатели, но и продавцы.

- Возможность оплаты в рассрочку дает магазинам увеличить продажи в среднем на 10%, а в некоторых категориях товаров - до 50%. При этом средний чек может увеличиться в 6–7 раз, - уточнили в пресс-службе сервиса.

Эксперты уверены, что рассрочка в первую очередь подойдет тем, кто торгует бытовой техникой и электроникой. Эти товары более дорогостоящие и за них чаще клиенты предпочитают рассчитываться частями.

На свое усмотрение магазины могут подключить функцию рассрочки на три или шесть месяцев, или на более длительный срок - год, два.