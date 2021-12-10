Анекдоты: Теперь мы говорим родителям: «Хватит смотреть телевизор!»

Пригласив после работы, когда стемнело, за бытовки, каменщики СМУ-155 объявили бригадиру Сидорову кирпичмент.
* * *
- Обвиняемый, если вы честно признаетесь, где спрятали украденные деньги, суд существенно смягчит вам наказание.
- Ваша честь, это же чистейшей воды вымогательство.
* * *
Роза Марковна поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк... и не провалилась!
* * *
- Между прочим, у меня уже 138 прыжков. Причем все без парашюта.
- Ух ты, десантник?!
- Нет, я не десантник. Я профессиональный любовник.
* * *
Вчера в ресторане заказал пасту фарфалле в сливочном соусе с лососем.
Такого дорогого роллтона я еще не ел.
* * *
Странно, в нашем дворе уже сравнительно давно установили отдельный бак для мусора из бумаги, но несознательные товарищи почему-то настойчиво продолжают кидать его прямо в почтовые ящики.
* * *
Пришедшая на дискотеку Алла почувствовала недомогание и поэтому приняла решение домогаться сама.
* * *
- Вась, глянь в окно, соседи идут, ружье домой тащат...
- Опа, Маня! Кажись, пора нам с караоке завязывать!
* * *
Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то зимой сосать сосульки будет намного приятнее.
* * *
Петровичу приснилось, что он выиграл в лотерею миллион евро. Но даже во сне он умудрился пропить эти деньги еще до того, как проснулся.
* * *
- Слышь, Петровна, вот пишут, что в Израиле совсем нет попрошаек.
- Ну правильно, кто же им там подаст?!
* * *
Санкт-Петербург - культурная столица: тут не дают леща, а отвешивают корюшку.
* * *
Если вам снится, что вы лежите на кровати пьяный, в ботинках, а рядом стоит баба в бигудях и орет, знайте, это не сон!
* * *
- А мы неплохо бы смотрелись вместе! - сказал Колобок всаднику без головы.