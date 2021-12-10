Анекдоты: Теперь мы говорим родителям: «Хватит смотреть телевизор!»

Пригласив после работы, когда стемнело, за бытовки, каменщики СМУ-155 объявили бригадиру Сидорову кирпичмент.

* * *

- Обвиняемый, если вы честно признаетесь, где спрятали украденные деньги, суд существенно смягчит вам наказание.

- Ваша честь, это же чистейшей воды вымогательство.

* * *

Роза Марковна поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк... и не провалилась!

* * *

- Между прочим, у меня уже 138 прыжков. Причем все без парашюта.

- Ух ты, десантник?!

- Нет, я не десантник. Я профессиональный любовник.

* * *

Вчера в ресторане заказал пасту фарфалле в сливочном соусе с лососем.

Такого дорогого роллтона я еще не ел.

* * *

Странно, в нашем дворе уже сравнительно давно установили отдельный бак для мусора из бумаги, но несознательные товарищи почему-то настойчиво продолжают кидать его прямо в почтовые ящики.

* * *

Пришедшая на дискотеку Алла почувствовала недомогание и поэтому приняла решение домогаться сама.

* * *

- Вась, глянь в окно, соседи идут, ружье домой тащат...

- Опа, Маня! Кажись, пора нам с караоке завязывать!

* * *

Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то зимой сосать сосульки будет намного приятнее.

* * *

Петровичу приснилось, что он выиграл в лотерею миллион евро. Но даже во сне он умудрился пропить эти деньги еще до того, как проснулся.

* * *

- Слышь, Петровна, вот пишут, что в Израиле совсем нет попрошаек.

- Ну правильно, кто же им там подаст?!

* * *

Санкт-Петербург - культурная столица: тут не дают леща, а отвешивают корюшку.

* * *

Если вам снится, что вы лежите на кровати пьяный, в ботинках, а рядом стоит баба в бигудях и орет, знайте, это не сон!

* * *

- А мы неплохо бы смотрелись вместе! - сказал Колобок всаднику без головы.