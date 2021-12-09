Андрей Турчак, Александр Карелин и Владимир Шаманов наградили юных Героев

Фото: er.ru

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и Герой России сенатор Александр Карелин и депутат Госдумы Владимир Шаманов (фракция «Единой России») вручили медали «Юный Герой», учреждённые «Молодой Гвардией Единой России», 10 детям-героям. Церемонии награждения пройдут в каждом федеральном округе и всего свои медали получат 35 детей.

ПРИМЕР ДЛЯ СВЕРСТНИКОВ

Семнадцатилетний Андрей Головин из Курской области вместе с дедушкой спасли тонущего человека. Девятилетний Тагир Абитов помог вытащить из бассейна захлебнувшегося малыша. Константин Лукьянов вместе с друзьями спас жизнь женщине, попавшей в болотистое место.

«Мы с коллегами – Александром Александровичем Карелиным, Владимиром Анатольевичем Шамановым, предложим представить вас к госнаградам, - отметил Андрей Турчак. - Каждый поступок заслуживает отдельной оценки. Вы молодцы, и ваши родители, педагоги, которые вас такими воспитали. Вы из разных регионов, вы разных возрастов, но объединяет вас одно – в сложную ситуацию вы пришли на помощь ближнему, порой рискуя собственной жизнью».

Александр Карелин. Фото: er.ru

Герой России, сенатор Александр Карелин добавил, что верные ценности предполагают правильный выбор. «Нам нужно создавать правильные ориентиры, поддерживать усилия родителей и учителей», - сказал он.

Участники сегодняшней церемонии не испугались, сориентировались в сложной ситуации и сумели спасти жизни людей, подчеркнул Владимир Шаманов: «Являйтесь примером для своих сверстников, чтобы в непростых обстоятельствах прийти на помощь и оказать содействие тому, кто в этом нуждается».

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Руководство Молодой гвардии «Единой России» на протяжении пяти лет собирает истории юных героев по всей стране, общается с детьми и их семьями. Всего за это время более 400 медалей нашли своих юных героев.

Сегодня до церемонии дети посетили парк «Патриот», где для них провели экскурсию в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. Также - побывали в музее «Дорога памяти» и музее под открытым небом «Поле Победы», где представлены передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения и реконструкция местности, где Красная Армия остановила прорыв фашистов к Москве и где началось контрнаступление советских войск.

Кроме того, в рамках Всероссийской благотворительной акции в московском офисе «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Турчак, Александр Карелин и Владимир Шаманов в офисе МГЕР сняли шары с «Елки желаний» - в них дети рассказали о своих мечтах.

Андрей Турчак исполнит мечту Андрея Головина из Санкт-Петербурга. Он хочет встретиться с игроками «Зенита» и попасть на финал Лиги Чемпионов. Александр Карелин выполнит желание Станислава Ниязова из Омской области. Он мечтает о Яндекс.Станции Мини, конструкторе и сладком новогоднем подарке. Владимир Шаманов исполнит мечту 14-летнего Константина Лукьянова из Брянской области, который попросил велосипед.