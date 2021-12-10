Вопрос дня: Кто для вас главный герой и антигерой советского времени?

А кто для вас главный герой и антигерой советского времени? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ДЖАНИБЕКОВ, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт:

- Полет Гагарина - однозначный подвиг. Рядом ставлю Путина. Главный герой лично для меня - офицер-воспитатель в Ташкентском суворовском училище Яков Глушко. Отец был для меня примером, а Глушко ковал из нас приличных людей. А антигерой, которого знали лично и я, и мой отец, это Горбачев.

Вячеслав БАБУРИН, профессор геофака МГУ:

- В мою первую тройку входят Ленин, Сталин и Гагарин. Антигерои - те, кто развалил страну. Кроме первого Президента СССР это Ельцин и Чубайс. А наш «профильный» герой - это Николай Косовский, который внес огромный вклад в размещение промышленности, эвакуированной на восток страны.

Александр ТИХОНОВ, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

- У меня два героя - Сталин и Жуков. Они принесли Победу. Антигерой - Михаил Сергеевич. Я ему задавал вопрос: откуда у вас родилась идея перестройки? А он даже не знал, что об этом писал Ленин в 13-м томе: «у нас много любителей перестраивать». Если б не он, наши войска стояли в Европе и везде был бы мир и покой.

Виктор АЛКСНИС, экс-депутат Госдумы:

- Терешкову из числа героев лично я бы исключил. Конечно, настоящие герои Александр Матросов и Зоя Космодемьянская. А генерал Власов, который приносил присягу одной армии и стране, а воевал против нее, - настоящее зло. Хотя историю пишут победители, и те, кто был моральными ориентирами для миллионов советских людей, сегодня оказались в числе антигероев.

Виктор ЗАБОЛОТСКИЙ, заслуженный летчик-испытатель СССР:

- Сложно. Сахаров как создатель водородной бомбы - он герой эпохи. А потом стал ниспровергать. Берию считают антигероем, но атомный проект он же тянул! Чем старше становлюсь, тем больше понимаю - нет однозначно положительных или отрицательных персонажей. Чкалов был легендой, но Громов не меньшего достиг. Но Чкалова разрывало во все стороны, а Громов был сдержанный и интеллигентный. Оба по-своему героичны. Каждое время трактует по-своему. Вот Ельцин - он был разрушителем. И для меня - на темной стороне.