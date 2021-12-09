В семье Кристины Асмус случилось страшное горе

Актриса Кристина Асмус. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кристина Асмус поделилась с поклонниками личным. Бывшая жена Гарика Харламова сообщила о горе в семье.

Кристина Асмус скорбит по поводу смерти любимого дедушки. Он скончался 7 декабря, в свой день рождения. К ужасу родственников, об уходе Льва Львовича в мир иной они узнали от сотрудников похоронного бюро.

Свои последние дни пенсионер провел в больнице, куда его доставили после безуспешной попытки победить коронавирус в домашних условиях. "Жестоко. Семья узнала об этом не от врачей, а от похоронного агентства, которое позвонило рассказать о своих услугах…" - сокрушается звезда в блоге.

Пенсионер жил в Новокузнецке. "Мой любимый дедуля! Металлург. Он был самым веселым и артистичным ворчуном, которого я знаю. У него было просто потрясающее чувство юмора. Он никогда ничего не выбрасывал, даже крышки и дырявые пакеты... Дедуль, жалко, что ты редко носил костюм. Он тебе так шел! Передай там привет бабушке от всех нас! Мы вас очень сильно любим! Нет дня, чтобы я не думала о вас… Покойся с миром, любимый дедушка…" - добавила безутешная Кристина.

Стоит отметить, что ранее сама Асмус пострадала от действий ритуальщиков. Одна из компаний ритуальных услуг набралась смелости и нахальства и опубликовала на надгробном камне портрет Кристины. "Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации... Мне в истерике звонили родные и друзья. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня", - делилась красавица.

Ритуальщики, выставившие свои творения, объяснили выбор просто: "Красивая девушка, классный актер, и в Интернете хорошая готовая ретушь была. Не любые ведь фотографии можно загрузить в станок. Никого обижать не собирались".