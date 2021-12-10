Как много мы, супруги, не знаем друг о друге

Олег читал сообщения жены и не понимал: когда она успела стать такой остроумной Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег Соколов-Орлянский был довольно модным литератором (слова «писатель» он самокритично избегал, ибо знал цену своему таланту), но неважным мужем. С первой женой он развелся, когда решил, что «угас огонь взаимной страсти». Это решение он принял, перечитав один из своих рассказов, в котором героиня как раз и говорила о том, что семья жива до тех пор, пока горит этот самый огонь, а потом надо поступить честно - развестись. Героиня была придуманная, но мысль ее казалась Олегу интересной.

Жена против развода не очень-то и возражала. Олега это изрядно задело. «Видимо, я ей тоже неинтересен, - подумал он. - Странно. Всем интересен, а ей нет».

Насчет «всех» - это, конечно, преувеличение, но многие женщины Олегом интересовались. Второй раз он женился через полгода на очень красивой и прямо-таки излучавшей сексуальную энергию женщине. «Ну уж тут-то с огнем точно проблем не будет», - думал Олег.

Но на пути семейного счастия вдруг стала литература.

НАПИШИ МНЕ, НАПИШИ

Два сборника рассказов Олега (а он писал как раз об отношениях, радостях семейной жизни, трудностях расставания и т. д.) разошлись неплохими тиражами, сам он стал завсегдатаем разных телепередач, ездил по стране, выступал на вечерах, его рассказы читали со сцены звезды кино и телевидения.

Конечно, вокруг было много женщин - красивых и не очень, но неизменно восторженных, страстно желавших общаться с Олегом. Он, надо отдать ему должное, вел себя весьма достойно, не раз подчеркивал свой семейный статус (да и кольцо никогда не снимал), до интимной близости дошло всего пару раз, а в целом Олег предпочитал в отношениях с поклоннницами эпистолярный жанр - со многими он состоял в переписке, в целом вполне невинной, но не без элементов фривольности. Олег точно знал, что второго развода он не хочет, но флиртовать для него было жизненной необходимостью еще с ранней юности. Любил он это дело. И ничего с собой поделать не мог. Да и не надо ничего делать, думал он. Семейной жизни это не угрожает, а творчеству даже помогает - в этой переписке с дамами Олег иногда черпал идеи для своих будущих рассказов.

Правда, году на шестом вполне безоблачной семейной жизни он вдруг понял, что не так все и безоблачно: общение через соцсети с другими женщинами стало ему интереснее живого общения с женой. Она не умела так реагировать на его шутки, у нее не получалось ухватить нить диалога. Она была почти так же красива, как и шесть лет назад, но с ней было скучновато. А скучать Олег не любил.

НОВОГОДНИЙ КАЗУС

А однажды под Новый год случилось вот что. Олег получил текстовое сообщение от жены. Она в магазине выбирала подарки, в том числе и Олегу, и писала, что с ним вместе это было бы сделать гораздо проще, а так она прямо вся в растерянности. Олег уже собрался что-то ответить, но тут пришло другое сообщение. Поклонница сетовала на судьбу: «Вот и еще один Новый год скоро постучится в наши двери. И снова я встречу его без тебя. Не подумай, я ни в чем тебя не виню, я все понимаю, но просто представь, как мне будет тебя не хватать в эту сказочную ночь, когда всем так хочется волшебства» и дальше в том же духе. Олег ей написал в подходящей тональности: «Вряд ли тебе от этого станет легче, милая, но знала бы ты, как я сам порой терзаюсь от мысли о том, что где-то любимая женщина нуждается во мне, а я не могу бросить все, примчаться к ней и припасть к ее устам».

Нажав кнопку «отправить», Олег успокоился. А зря.

НЕ ТУДА...

Олег слегка отвлекся и отправил это сообщение жене. Понял он это, только когда получил от нее ответ: «Уста мои по-прежнему пылают огнем страсти, приди ко мне скорее, о возлюбленный супруг. Буду дома ближе к девяти. Подарок купила».

Олег пару раз перечитал ответ жены. Потом свое сообщение ей. Ничего страшного, подумал он. Даже интересно: его скучноватая жена и вдруг - «уста мои по-прежнему пылают»… Сразу захотелось ей ответить. И он ответил: «Лечу на крыльях любви. Считаю миллисекунды. Может быть, бутылка доброго шампанского сделает нашу встречу еще более незабываемой?» Ответ был такой: «О да, эти сказочные пузырьки! Пусть они появятся уже сегодня, не дожидаясь новогодней ночи, когда всем так хочется волшебства».

Олег отметил, что в отличие от предыдущей партнерши по переписке жена употребила банальную фигуру речи про волшебство с юмором. Ему это понравилось. Возникло чувство, которое бывает у мужчин, когда они понимают: кажется, с этой женщиной у меня будет роман.

РОМАН С ЖЕНОЙ

Вечер был не то чтобы волшебным, но каким-то необычным. Вся предновогодняя неделя прошла в бурной переписке супругов. Олег читал сообщения жены и не понимал: когда она успела стать такой остроумной, недоумевал он. Кто научил ее так тонко чувствовать мое настроение? Или она всегда была такой, а я просто этого не замечал, увлеченный другими женщинами? Признать это Олегу было непросто. Вместо него это сделал герой его нового рассказа, который был написал по мотивам этой в высшей степени поучительной истории. Рассказ назывался «Как много мы, супруги, не знаем друг о друге».