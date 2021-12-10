Акции компаний и билеты в Париж: О каких подарках на Новый год мечтают наши бабушки и дедушки

Первую строчку антирейтинга новогодних подарков заняли так называемые "пылесборники" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прихватки, наборы для душа и кружки - уже давно не в моде. Если не хотите получить уголек и разочарованные взгляды, то стоит подойти к выбору подарка на Новый год более основательно. Портал для старшего поколения "Баба-Деда" провел исследование и подготовил обзор самых желанных и нежелательных презентов для близких и коллег.

Так, ожидаемо первую строчку антирейтинга новогодних подарков заняли "пылесборники". Это различные сувениры и безделушки с праздничной символикой. Также наших бабушек и дедушек уже давно не радуют кружки, тарелки, салфетки, сковородки и прочая кухонная утварь. О пылесосах, гелях для душа и кремах тоже стоит забыть. И даже котики не исправят ситуацию. Большинство опрошенных заявили, что животное - это слишком большая ответственность.

А вот билетам в Париж, круиз или даже Суздаль старшее поколение будет очень радо. Пусть короткое, но путешествие! Также бабушки будут счастливы увидеть под елочкой гаджеты, чтобы не отставать от современного мира. Самым продвинутым и финансово подкованным близким можно подарить несколько акций компаний. Не забывайте про неожиданные презенты - то, что человек сам бы никогда не купил, но очень хотел.Ну и, конечно, внимание. Самое важное и бесценное.

Пусть ваш Новый год будет ярким и искрящимся!