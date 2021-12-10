Зачем Украине провокация в Керченском проливе во время переговоров с Байденом Фото: YouTube

В 9.12 утра 9 декабря корабль управления ВМС Украины под названием «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и двинулся в сторону Керченского пролива. Никаких заявок о прохождении пролива украинская сторона не подавала. В ответ на запрос Погранслужбы РФ, украинцы ответили, что «Донбасс следовать в Керченский залив не планирует». Но, корабль продолжил движение и на момент разговора Зеленского и Байдена приблизился к российским территориальным водам.

«Донбасс» имеет в длину 122 метра, ширина 17 метров, водоизмещение 5000 тонн, численность экипажа 145 человек. Корабль построен в 1969 году, три раза горел – не жалко. С 2017 года корабль приписан к базе ВМС Украины в Бердянске. Базу эту все никак не могут достроить, так что, не очень понятно, что ему там понадобилось.

На запрос российских журналистов во время перемещения судна командование ВМС Украины сообщало, что якобы не в курсе передвижений «Донбасса». Происходящее все больше напоминало провокацию, поставленный для американцев спектакль. Как раз во время телефонного разговора Зеленского и Байдена.

Почему и зачем?

Сегодня на Донбассе случилось затишье. И сложилось полное ощущение, что напряжение последних дней пошло на спад. Ничего не рокочет под городом. По сводкам тоже все относительно спокойно, в Приазовье позиции ополчения обстреляли из стрелкового оружие, ближе к Донецку из АГС и СПГ. Выпустили несколько мин "в районе шахты 6/7", это под Горловкой. Ну а когда там мины не выпускали, по этой несчастной шахте? Разве что в 2013 году, да в первой половине года 2014-го, пока не началась война. В неофициальном разговоре, один из командиров Народной милиции ДНР, заметил спецкору КП по поводу непривычной тишины: «Боеприпасы экономят перед наступлением». В мир на Донбассе никто не верит, разрядка, это не решение конфликта. Так оно и получилось. Украина хочет воевать. Более того, она вынуждена изобразить из себя жертву.

И так, что получила Украина по итогам последних дней?

- Украине отказали во вступление в НАТО.

- В военном бюджете США, только что принятом, не заложены деньги на нагибание России с помощью санкций и умасливание Украины оружием и боеприпасами.

- Американские официальные лица посоветовали Украине "договариваться с Донбассом", то есть - выполнить "Минск".

- Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выразил готовность пресечь украинское вторжение в Донбасс.

Но, для провокации нашли другое место. Тем более у Украины есть опыт провокаций в Черном море и Керченском проливе. В 2019 году, три украинских корабля уже пытались войти в Керченский залив. По ним был открыт огонь, а сами корабли и экипажи были задержаны. Правда, размеры этих кораблей не сопоставимы с «Донбассом».

Как только закончился разговор Зеленского и Байдена, а длился он почти два часа, «Донбасс» развернулся и лег на обратный курс – официально сообщила пограничная служба России. Особо подчеркнув, что «действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания». Пока можно только гадать – что такое сказал Байден украинскому президенту, что тот передумал начинать войну. Скорее всего, дал понять, что воевать с Россией Украине придется самостоятельно.

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ЦОС ФСБ сообщил, что корабль управления "Донбасс" из состава ВМСУ, так и не ответив на запросы российской стороны, лег на обратный курс и начал удаляться от Керченского пролива. В момент его максимального приближения расстояние до опор Керченского (Крымского) моста составляло менее 15 морских миль. Характерное удаление, если учесть, что морская граница государства пролегает в 14 милях от побережья (подробности)