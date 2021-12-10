Бывший сотрудник МУРа: "Убийство Зои Фёдоровой связано не только с похищением бриллиантов, но и с её поездкой в Америку"

Известность пришла к Зое после фильма «Подруги» (1936). Фото: Кадр из фильма

Убийство Зои Фёдоровой до сих пор не раскрыто, и вокруг него по-прежнему много тайн.

Зоя Фёдорова - кинозвезда 30-ых годов, ставшая народной любимицей после выхода на экраны фильма «Подруги». Её жизнь – это настоящий приключенческий роман: несколько браков, ухаживания всесильного Лаврентия Берия, любовная драма с американским военно-морским офицером Джексоном Тэйтом, от которого она родила дочь Викторию, сотрудничество с советскими органами госбезопасности (якобы Зоя Фёдорова была завербована НКВД в начале 40-ых годов), потом – обвинение её в шпионаже в пользу иностранных разведок, суровый приговор к 25 годам тюрьмы... Отсидев 9 лет, Зоя Фёдорова вышла на свободу в феврале 1955-го. Вскоре она встретилась с дочерью Викой, которая ничего не знала о существовании родной матери - мелодрама. А еще двадцать лет спустя о себе дал знать Джексон Тэйт, теперь уже адмирал ВМФ США. Он написал из Америки письмо своей бывшей возлюбленной и просил прощения у неё и у дочери за постигшие их беды. Виктория уехала к отцу в Америку и осталась в США навсегда. Её мать тоже слетала (и не один раз) в Штаты. На родине ей за это ничего не было, хотя то были суровые годы холодной войны. Она продолжала сниматься, выступать в концертах. Но однажды 10 декабря 1981-года Зою Фёдорову нашли дома с пулей в виске. Её застрелили в её роскошной (по советским меркам) квартире на Кутузовском проспекте 4/2. Тело обнаружил родной племянник: Зоя Фёдорова сидела за столом, с запрокинутой головой. Лицо было залито кровью. В руке она сжимала телефонную трубку...

Зоя Федорова считала себя не очень красивой, особенно ей не нравился вздернутый носик. В сериале один из ухажеров говорит героине Ирине Пеговой: «Именно за него тебя и полюбят!»

Громкое убийство актрисы было на контроле ЦК КПСС. Тем не менее, оно не было раскрыто, хотя существовало несколько вполне рабочих версий, кто мог это преступление совершить. По одной версии, убийство было связано с сотрудничеством Зои Фёдоровой с КГБ и её планами навсегда уехать в Америку. По другой, она входила в так называемую «бриллиантовую мафию», которая занималась спекуляцией ювелирными украшениями. В этот преступный клан якобы входили жены и дети советской партийной верхушки, например, дочь Леонида Брежнева - Галина, жена министра внутренних дел СССР Николая Щелокова - Светлана. Считается, что Зоя Фёдорова обладала бесценной информацией об участниках бриллиантовых махинаций. И могла кого-то из них шантажировать. Её убрали как важного свидетеля накануне её отъезда в Америку: мало ли чего она там сболтнет. Третья версия – банальное ограбление: после убийства Зои Фёдоровой из её квартиры пропали драгоценности. В это же время произошла серия дерзких ограблений. В декабре 1981-го, накануне Нового года, была ограблена квартира укротительницы тигров Ирины Бугримовой – воры похитили ее коллекцию бриллиантов.

Какая из версий наиболее жизнеспособна, мы спросили ветерана органов внутренних дел Игоря Васильева. 40 лет назад Игорь Юрьевич одним из первых был на месте преступления в квартире Зои Фёдоровой.

Он работал тогда старшим оперуполномоченным в отделе по особо важным делам МУРа. Иначе говоря, был «важняком». Как только обнаружили труп актрисы, в её квартиру направили весь их отдел.

- Зоя Федорова была убита 10 декабря 1981 около 14.00 дня. Примерное время убийства мы установили после осмотра места преступления, - вспоминает Игорь Васильев. - Она сидела в кресле. Перед ней на столе был телефонный список. Она обзванивала киноактеров, собирала бригаду для выездного концерта. Как раз в момент убийства она разговаривала с актёром Петром Глебовым, а перед ним - с Натальей Крачковской… В этом списке было человек 10-12 артистов, мы опросили потом каждого. Работала целая лаборатория криминалистов. Нашли пулю. Смерть была мгновенной. Пуля прошла через левое ухо и вышла на вылет через правый висок, отрикошетила и упала недалеко от трупа. Зою Фёдорову убили из немецкого пистолета «зауэр». Разговор с Петром Глебовым оборвался примерно в 13.45.

- Но убийцу так и не нашли…

- Нет. Это сейчас многие вещи лежат на поверхности, благодаря мобильной связи, по биллингу можно определить местоположение абонента. При современной технике отслеживания, повсеместном видеонаблюдении, мы раскрыли бы это убийство быстро. Но тогда такой техники не было. Нам приходилось по крупицам выискивать доказательства, отрабатывать жилой сектор, разговаривать с соседями. Выяснилось, что в день убийства Зоя Фёдорова разговаривала с дочерью Викой, которая к тому времени уже давно жила в Америке. Зоя Алексеевна должна была лететь к ней 20 или 21 декабря. В Штатах были опубликованы какие-то материалы об их семье без их согласия. Они подали на журнал в суд. Зоя летела на судебный процесс. Но в это же время, когда произошло убийство, в Москве находился её зять, американский муж Вики. Фредерик Ричарда Поуи был летчиком. Он попал под подозрение. По одной из версий, убийство было связано именно с этой поездкой в Америку и с судами, которые Зоя Алексеевна и Вика затеяли. Слишком большие суммы потребовали с журнала.

Дочь Зои Федоровой Виктория со своим американским отцом. 1975 год. Фото: Личный архив

- По воспоминаниям друзей, Зоя Федорова была человеком осторожным и подозрительным. Незнакомых людей к себе в квартиру не пускала. С посторонними разговаривала через дверь. Но взлома не было. Она сама открыла убийце дверь.

- Именно поэтому возникло предположение, что это мог быть её зять. Эту линию разрабатывал КГБ. «Комитет» довольно быстро взял дело Зои Фёдоровой под свой контроль. Они создали свою оперативную группу. Прокуратура вела следствие. Через месяц наш отдел этим убийством уже не занимался. Мы работали только по горячим следам. Отрабатывали разные версии, подозревали людей из близкого окружения, родственников. Она впустила в квартиру человека, которого хорошо знала, вальяжно вела при нем телефонный разговор. Она этому человеку доверяла...

- У вас есть своя версия убийства?

- Из её квартиры пропали бриллианты. Изделия забрал преступник. Мы изъяли только «следы» - пустые коробочки из-под драгоценностей, их был не один десяток, бирки, которые убийца срезал...

- То есть это было убийство с целью ограбления? А версия, что это чья-то месть, устранение важного свидетеля, агента спецслужб. Говорили, что Зоя Федорова сотрудничала с КГБ….

- Я считаю, это глупостью. Как свидетель или «агент» она не представляла ни для кого опасности. Её убийство было связано только с похищением драгоценностей. У нее была шикарная, большая квартира на Кутузовском 4/2, напротив гостиницы "Украина". Она располагала деньгами. Убийца не просто так к ней пришёл.

- Может быть, это был кто-то из верхушки «бриллиантовой мафии», говорят, Зоя Фёдорова была связана с ней…

- Занималась она торговлей бриллиантами или нет - никто её не поймал за руку. Это только предположение. Вскоре после убийства Зои Федоровой произошла кража в квартире дрессировщицы Ирины Бугримовой. Поэтому ходили слухи, что оба дела связаны с «бриллиантовой мафией». Я не склонен в эту историю впутывать Галину Брежневу или Светлану Щелокову. В начале перестройки было модно вешать на них всех собак. Но в то время многие, не только Галина Брежнева, интересовались бриллиантами, покупали их, перепродавали…

- Почему не было раскрыто убийство Зои Фёдоровой?

- Во-первых, не каждое преступление раскрывается. Оперативно-следственная группа менялась несколько раз. Во-вторых, на самом верху в какой-то момент посчитали, что раскрытие этого преступления не заслуживает большого внимания…