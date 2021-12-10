В Иране намерены запретить людям держать дома собак и кошек

По мнению авторов инициативы, домашние животные «распространяют болезни и скверну, причиняют людям психологический ущерб и портят их душу» Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Группа иранских депутатов внесла на рассмотрение парламента страны проект закона о полном запрете на содержание собак и кошек в домашних условиях. Исключение планируется сделать для правоохранительных органов и фармацевтических компаний.

По мнению авторов инициативы, домашние животные «распространяют болезни и скверну, причиняют людям психологический ущерб и портят их душу».

При этом попасть под запрет рискуют не только кошки и собаки, но и многие другие питомцы: кролики, обезьяны, черепахи, мыши, не говоря уже о такой экзотике как змеи, пауки и крокодилы.

Помимо запрета на содержание домашних животных планируется ввести и тотальное ограничение на ввоз питомцев из-за рубежа. Пока неясно, коснется ли это вопросов разведения животных или в случае принятия закона запрет будет наложен и на въезд туристов, путешествующих с четвероногими любимцами.

В качестве наказания депутаты предлагают наказывать нарушителей серьезными штрафами, а также конфискацией животного.

Держать собак смогут в специально оборудованных местах сотрудники полиции и военные, а фармакологическим компаниям будет дано разрешение на содержание лабораторных животных.

Подобный законопроект в парламент Ирана вносился в 2011 году, однако тогда депутаты решили, что в стране хватает других проблем помимо борьбы с домашними кошками и собаками, и инициативу отклонили.

Если закон о домашних питомцах в Иране будет принят, он рискует стать одним из самых жестких в мире, поскольку в подавляющем большинстве стран содержание собак (за исключением некоторых пород) и кошек – вполне легально.

Практически в каждом государстве некоторые животные находятся под запретом. Так, в большинстве штатов США нельзя держать дома львов, тигров или аллигаторов, поскольку они представляют серьезную опасность для окружающих. Хотя есть и менее обоснованные запреты: например, в штатах Калифорния, Джорджия, Аризона и некоторых других граждане не имеют права заводить в качестве домашних питомцев ежиков, а в Миннесоте, Массачусетсе и Юте под запрет попали сахарные поссумы – сумчатые родственники белки-летяги.