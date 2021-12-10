Маленькое чудо в декабре: тестируем сервис, в котором обещают прислать «живое» поздравление с Новым годом

Фото: пресс-служба Банка Хоум Кредит

До Нового года осталось… Сколько? 20, 10 дней? У меня в декабре каждые рабочие будни по напряженности и силам за два-три дня. При этом недели яркими клипами сменяют одна другую.

Сегодня успел немного притормозить: отвлечься с семьей на украшение квартиры к праздникам. Размотали клубок гирлянд, свечки достали, посадили плюшевого тигренка на комод.

И засел в телефон. Как это обычно бывает, перематываешь пальцем картинки, голова отдыхает. Вокруг огоньки горят — релакс! Среди групп, на которые я подписан, натыкаюсь на пост от Банка Хоум Кредит.

Фото: пресс-служба Банка Хоум Кредит

В посте предлагается заполнить короткую заявку и получить от банка открытку – настоящую, бумажную, по почте: «Наши сотрудники вместе с семьями и детьми своими руками украсят и подпишут для вас новогодние открытки. Они все уникальны как снежинки, ведь каждая наполнена теплом, искренностью и заботой».

Заинтригован! Я человек любопытный, захотел разобраться, как это работает. Не припомню, чтобы банки предлагали поздравить кого-то бумажной открыткой в почтовом ящике! Ведь сейчас все общаются онлайн: в смс и электронных письмах. А тут обещают открытку, еще и хенд-мейд.

Пошел по ссылке. Заполняю: имя, почтовый адрес — на все про все ушло 30 секунд. Оплачивать ничего не нужно — пересылка за счет банка. Сайт докладывает:

«Все супер! Мы уже подписываем открытку».

Фото: пресс-служба Банка Хоум Кредит

Лимита по числу писем нет. Поэтому я еще заполнил для своей мамы — она живет в другом городе. Понятно, что мы каждый день созваниваемся по телефону и кидаем друг другу сообщения в мессенджерах. Но в век интернета и соцсетей отправлять бумажную открытку в другой город мне бы и в голову не пришло, а зря. Знаю, что мама точно порадуется такой теплой весточке от сына и от банка. Тем более что в заявке есть поле, в котором можно написать пару строк добрых пожеланий.

Фото: пресс-служба Банка Хоум Кредит

Идея с открытками кажется маленьким чудом на стыке 2021/2022. Это как детское письмо Деду Морозу — такое же искреннее по силе. В отличие от электронного спама, «живые» открытки не выбрасывают, их хранят. Чтобы перечитать, пересмотреть, подержать в руках и получить частичку тепла.

Фото: пресс-служба Банка Хоум Кредит

Заявки на отправку открыток принимают до 17 декабря. Еще немного разобравшись в истории, узнал, что Банк Хоум Кредит уже дважды проводил такой проект. В 2015-м разослали клиентам более 1000 открыток, а год назад — еще 1300 поздравительных писем по всей России. Все карточки абсолютно разные, и все подписывают сотрудники банка вместе со своими семьями. Некоторые из них даже делают детки в корпоративном детском садике при кол-центре в Калужской области.