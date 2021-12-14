«Как восемь врачей выполняют 10 миллионов исследований в год»

Омский Клинический диагностический центр был создан одним из первых в стране – еще в 1988 году Фото: архив "КП"

Омский Клинический диагностический центр был создан одним из первых в стране – еще в 1988 году. И с первых лет работы использует новаторский подход как в лечении пациентов, так и в документообороте.

Одним из основных вызов последнего времени, как нетрудно догадаться, стала пандемия COVID-19. Главный врач Омского КДЦ Наталья Орлова вспоминает: «Мы и до этого занимались ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, но в общем объеме доля таких исследований была не столь значительной. А потом пришел COVID-19… Конечно, пришлось перестраивать свою работу, причем в максимально сжатые сроки, мы открыли ПЦР-лабораторию уже в первых числах мая 2019 года.

С тех пор прошло чуть больше полутора лет - наша жизнь круто изменилась с того момента. Изменился режим, изменились нагрузки. Но главное - мы изменили свое представление о своих же возможностях! В начале пандемии, не скрою, казалось, что мы с чем-то не справимся, что сил не хватит… Однако справились. Хватило».

СТАЛИ УВЕРЕННЕЕ

В считанные дни в Омском Клиническом диагностическом центре была организована красная зона, один из двух компьютерных томографов (КТ), самый мощный, был изолирован в отдельном кабинете (на нем стали проводить исследования для пациентов с COVID-19 или с подозрением на него). Пиковая нагрузка на это оборудование выпала 7 ноября 2020 года - 175 исследований! В конечном итоге аппарат… не выдержал. Техника вышла из строя, ее пришлось ремонтировать.

- Если в начале пандемии под коронавирус перепрофилировали только те госпитали, в которых уже были компьютерные томографы, то с ростом заболеваемости работать с COVID-19 начали практически все медицинские учреждения региона. Такая техника есть не у всех, поэтому и понадобилась наша помощь, - объясняет заместитель главного врача по медицинской части Омского КДЦ Вадим Смяловский.

По словам Натальи Орловой, ситуация с пандемией в Омской области сейчас напряженная. Хоть население и вакцинируется, отступать коронавирус пока не собирается.

Главврач КДЦ Наталья Орлова Фото: архив "КП"

- Сейчас мы достигли максимума - не снижаемся, но и не растем по количеству заболевших, - отмечает Наталья Орлова. - COVID-19 никуда не делся, может, наоборот, стал еще опаснее, чем в прошлом году. Разница лишь в том, что врачи научились работать с этой инфекцией. Мы стали увереннее в своих силах.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Основы для успешного противостояния коронавирусу были заложены в Омской области еще… в 2014 году. Именно тогда произошел прорыв в лабораторной диагностике, когда стартовал проект по централизации всех лабораторных исследований. Это значит, что биоматериал из всех 85 лечебных учреждений региона, даже самых отдаленных, стал поступать в централизованную лабораторию, созданную на базе Омского Клинического диагностического центра.

- До 2014 года мы выполняли около 100 тысяч исследований ежегодно. В 2019 году этот показатель составил десять миллионов, - подключается к разговору заместитель главного врача по лечебной работе Омского КДЦ Анна Брейль.

Интересный факт. За выполнение этих 10 миллионов исследований отвечают… всего 8 врачей, работающих в лаборатории. Причина - в ультрасовременном оборудовании и максимальной автоматизации всех процессов. Такой подход не только позволяет ускорить работу, но и сокращает риск ошибиться из-за человеческого фактора.

- Как видите, на пробирках нет ни имен, ни фамилий пациентов, - показывает нам пробирку заведующая централизованной лабораторией Ирина Шелестова. - Зачем нужно штрихкодирование материала? Хотя бы для того, чтобы исключить вероятность случайно подмены пробирок.

Отметим: опыт Омского КДЦ по созданию централизованной лаборатории был признан успешным на федеральном уровне (Росздравнадзором) и рекомендован к тиражированию в разных регионах страны.

«ОТ» И «ДО»

Как мы уже говорили, Омский Клинический диагностический центр был создан одним из первых в стране. И фактически с первых лет своей работы Омский КДЦ использовал новаторский подход как в лечении пациентов, так и в документообороте. Например, если некоторые медицинские учреждения в стране по-прежнему используют в своей работе бумажные носители, то Омский КДЦ перешел на электронный документооборот - в это трудно поверить - в далеком 1992 году.

- Медицина - одна из тех областей, которая не стоит на месте, а постоянно развивается. Каждый год появляются новые методики лечения и новые исследования, - констатирует главный врач Омского КДЦ Наталья Орлова. - Должны развиваться и мы, врачи. На мой взгляд, будущее за персонифицированной медициной, за генетической паспортизацией населения. Я уверена, что уже в самое ближайшее время мы научимся заранее определять, кто к каким болезням предрасположен. Заранее определять - и, значит, предотвращать возникновение этих заболеваний.

Рассказывая о планах Омского Клинического диагностического центра, Наталья Орлова говорит о намерении развивать постковидную реабилитацию. Для этого на базе Омского КДЦ создан и уже работает круглосуточный стационар. Нормализация работы сердечно-сосудистой системы, восстановление вентиляции легких и нормализация сна - вот лишь некоторые задачи, которые решают специалисты.

- Наша задача - провести пациента от постановки диагноза до полного выздоровления, - резюмирует Наталья Орлова.

КСТАТИ

Омский Клинический диагностический центр входит в Диагностическую медицинскую ассоциацию («ДиаМА»), которая объединяет 41 диагностический центр России (34), Казахстана (3), Белоруссии (3) и Молдовы (1).

В октябре 2021 года «ДиаМА» возглавил доктор медицинских наук, главный врач консультативно-диагностического центра в Ростове Дмитрий Бурцев.

Главный врач Омского КДЦ Наталья Орлова считает, что у Диагностической медицинской ассоциации большое будущее.

- У нас очень активное и профессиональное сообщество, - говорит Наталья Орлова. - Хочется, чтобы диагностические центры по всей стране заняли свое место в системе здравоохранения. На мой взгляд, потенциал диагностических центров полностью пока не раскрыт, при этом мы можем приносить пользу, что неоднократно доказывали. Надеюсь, у Дмитрия Владимировича (Бурцева, - Ред.) получится повысить роль диагностических центров.

ДОСЛОВНО

- Если раньше в Красной армии было три человека на одну винтовку, то сейчас один человек на десять винтовок с оптическим прицелом, - отметил Вадим СМЯЛОВСКИЙ, заместитель главного врача по медицинской части Омского КДЦ. Примерно такая же ситуация с ультрасовременным медицинским оборудованием. Гораздо проще решить вопрос с его приобретением, чем найти специалиста, который будет уметь им пользоваться… У нас, в Омском Клиническом диагностическом центре, получается решать обе эти задачи.

НА ЗАМЕТКУ

Омский Клинический диагностический центр реализует пилотный проект по холтеровскому мониторированию сердечного ритма в удаленном режиме. Для этого специалисты Омского КДЦ предоставили пяти районным центрам десять регистраторов. Все данные стекаются на центральный сервер в Омске, врачи изучают их и отправляют свое заключение по электронной почте. В условиях пандемии, когда желательно избегать лишних перемещений, такой метод стал особенно актуальным.

НАША СПРАВКА

Омский Клинический диагностический центр оснащен новейшим оборудованием, что позволяет осуществлять диагностический поиск более чем по 1400 методикам, часть из которых является эксклюзивным для региона.

Кроме того, Омский КДЦ - один из немногих в нашей стране диагностических центров, который развивает и такое направление, как пренатальная диагностика беременных. Здесь представлены все виды лабораторной диагностики, функциональные и ультразвуковые исследования, которые назначают беременным женщинам.