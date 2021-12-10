На Синявинских высотах отслужили молебны по бывшим врагам

По завершении церемонии протоиерей Вячеслав Харинов отслужил молебен на мемориале, а священник московской общины Эммаус Брауне — на немецком кладбище. Фото Виктор Мухин

Прах младшего лейтенанта Ленинградской дивизии народного ополчения Московского района Антона Трифоненкова 1905 года рождения у воинского мемориала «Синявинские высоты» был передан командиру поискового отряда «Авангард» Михаилу Соловьеву. Передал останки военно-воздушный атташе ФРГ в Москве Свен Хильгефорт.

То, что осталось от советского офицера, а также его смертный медальон обнаружили сотрудники Народного Союза Германии по уходу за военными могилами в начале этой осени - во время поисковых работ у деревни Мышкино Волосовского района Ленинградской области.

В свою очередь, останки шести немецких солдат представители патриотического объединения «Ленрезерв» и поискового объединения «Святой Георгий» передали заместителю генконсула ФРГ в Питере Уте Катч-Эгли и главе представительства НСГ в Москве Герману Краузе на немецком солдатском кладбище в Сологубовке. Это — итог совместных работ у урочища Гонтова Липка в Кировском районе Ленинградской области.

Жестокие бои в районе Синявинских высот на подступах к Ленинграду шли с 1941 по 1944 годы. Данные о погибших с обеих сторон разнятся. Но с 1992-го, когда Народный союз стал поддерживать поисковые работы в этом районе, на организованном в Сологубовке кладбище немецких солдат захоронены останки более 50 тысяч человек.

По данным референта представительства НСГ по уходу за военными могилами в России Виктора Мухина, в течении прошедших лет останки предавали земле обычно в конце поискового сезона, как правило, в октябре. В данном же случае церемония захоронения праха лейтенанта Трофименкова будет организована весной, либо в начале лета следующего года, ну, а шести немецких солдат — несколько позже.

По завершении церемонии протоиерей Вячеслав Харинов отслужил молебен на мемориале, а священник московской общины Эммаус Брауне — на немецком кладбище.