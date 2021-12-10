ВКонтакте соберёт главные новости K-pop — настоящего культурного феномена

ВКонтакте первой в России запускает специальную платформу для фанатов k-pop. Алгоритмы будут в режиме 24/7 собирать все главные события корейской поп-культуры в новой тематической ленте: эксклюзивные материалы от артистов, песни, клипы, премии, чарты, фотоотчёты, скандалы, мемы, флешмобы. Прямо из ленты в комментариях можно обсуждать новые треки, делиться новостями и мнениями о любимых музыкантах и группах.

Новая лента доступна на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент, а также по прямой ссылке (vk.com/feed/kpop).

ВКонтакте большое количество пабликов, которые посвящены k-pop. Это настоящий культурный феномен — авторы каждый день публикуют новости о любимых группах и исполнителях, переводят контент, погружают в комьюнити. Благодаря активности авторов интерес к жанру растёт. За последние несколько месяцев на платформе VK Музыка k-pop стали слушать чаще на 38%. Также в этом году группа BTS возглавила список самых обсуждаемых музыкантов в постах и комментариях ВКонтакте. Чтобы поддержать большую аудиторию любителей k-pop, соцсеть создала продукт, который поможет пользователям получать лучший контент по своим интересам, а авторам — увеличить аудиторию.

Специально для фанатов k-pop ВКонтакте запустит эксклюзивные проекты. Первый из них посвящён выходу нового альбома MONSTA X, одной из самых популярных групп в своём жанре с сильным представительством в России. Альбом THE DREAMING стал второй работой артистов на английском языке. К премьере музыканты и социальная сеть подготовили сюрприз: пользователи, которые послушают релиз, получат голосовые и видеосообщения от звёзд, а также смогут установить эксклюзивный эмодзи-статус. Это первый подобный проект с исполнителями k-pop.

В честь нового продукта социальная сеть запустила рекламную кампанию: в ней она рассказывает широкой аудитории о корейской культуре и популярных среди фанатов фразах. На рекламных материалах можно увидеть разные фразы на корейском языке — например, ?, что переводится как «Вы поели?». Это аналог вопроса «Как дела?». Артисты часто задают его фанатам, чтобы проявить заботу, — поэтому он узнаваем в среде кей-поперов.

ВКонтакте запускает тематические ленты к крупным событиям. Например, лента «Токио-2020» объединила самые обсуждаемые моменты летней Олимпиады: помогала смотреть видео с победами и рекордами, оставаться в курсе свежей аналитики и итогов дня. А к чемпионату Европы по футболу появилась лента «Евро-2020». С ней было легче следить за новостями турнира, итогами матчей, делиться впечатлениями о лучших игроках и самых опасных моментах.