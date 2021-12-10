Власти выведут арендодателей из «серой зоны»: хозяевам предложат самим заявить о себе

Законопроект о «прозрачной» аренде подготовят в России к весне 2022 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти не теряют надежды вывести рынок аренды жилья и прочей недвижимости из сумрака в белую зону. Как стало известно, Минстрой подготовил законопроект о государственной информационной системе, куда должны заноситься данные по всем договорам аренды квартир, апартаментов, машиномест и т. п.

Регистрировать там договора в течение 30 дней с момента их заключения будут обязаны сами владельцы недвижимости — с указанием срока аренды и размера платы. Иначе может грозить штраф: для граждан — до 5 тысяч рублей, для компаний, которые сдают принадлежащую им недвижимость, - до 50 тысяч. Расчеты с арендаторами тоже должны вестись через эту систему или соответствующее приложение. Либо опять-таки придется платить штраф - для граждан до 2,5 тыс. рублей. (Правда, для начала придется внести поправки в Кодекс об административных нарушениях).

Как сообщили в самом Минстрое, законопроект пока проходит согласование с органами власти. То есть текст его — еще не окончательный.

- После прохождения согласования документ будет представлен для общественного обсуждения, - обещают в ведомстве.

Но, как предполагается, в весеннюю сессию его уже внесут в Госдуму.

- Проект направлен на защиту интересов граждан за счет создания прозрачных и понятных условий для заключения договоров аренды, введения удобных механизмов взаимодействия сторон с применением современных цифровых технологий и соблюдением норм законодательства РФ, а также защиты участников рынка арендного жилья от злоупотреблений экономически более сильной стороны договора, - заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Про государственную информационную систему для рынка аренды, где «всех пересчитают», разговоры идут уже не первый год. И главный вопрос, который возникает, - а действительно ли такое может удастся, даже под угрозой штрафов? И какими «пряниками» надо заманивать подавать на себя данные (и платить налоги) тех граждан, которые сейчас этого делать не хотят?

- Если эта система будет интегрироваться с такими агрегаторами объявлений как ЦИАН или Авито, то она работать будет. Например, если агрегаторы не будут вправе публиковать объявления о сдаче жилья без некоего ID c госсистемы. Но все равно «серая» доля рынка останется — сходу могу вспомнить три-четыре схемы, как подобные системы обойти, - рассказал «КП» член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Что касается прозрачности и защиты прав арендаторов и хозяев. Главная проблема в том, что для защиты этих своих прав в законном судебном порядке у нас надо потратить кучу времени и нервов, не считая еще и денег. Плюс суды почти всегда срезают размер финансовых требований пострадавшей стороны. А пока все так сложно в правовом поле и система судебной защиты прав работает с большим скрипом, у людей нет и стимула обеляться — хоть без помощи государственной информационной системы, хоть с нею.